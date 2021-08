Musical 'Schmigadoon!', da Apple +, veste figurino de século 21

Na série Schmigadoon!, Melissa (Cecily Strong) e Josh (Keegan-Michael Key) ''discutem a relação'' no acampamento (foto: Apple TV /divulgação)

Quando as coisas estão ruins, não existe lugar melhor para se refugiar do que um musical. Na série "Schmigadoon!", atração da plataforma Apple TV+, é meio o que ocorre com Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong). O casal em crise vai passar o fim de semana num acampamento para se reaproximar e termina no meio de um musical à la "Brigadoon", filme com Gene Kelly e Cyd Charisse lançado em 1954. Os dois não poderão sair até encontrar o amor verdadeiro.









SUFLÊ





“Não é exatamente uma paródia, mas uma desconstrução dos musicais”, diz ator Keegan-Michael Key, que recentemente participou de duas produções do gênero: “A festa de formatura” e “Uma invenção de Natal”.





Mesmo se espelhando em musicais da era de ouro, “Schmigadoon!” é uma obra de 2021. “Para nós, era importante que o elenco não fosse como os dos filmes daquela época, mas que estivesse de acordo com os Estados Unidos de hoje”, diz Cinco Paul, produtor-executivo, showrunner e autor das músicas originais da série, conhecido por animações como “Meu malvado favorito”.





Paul é o criador da produção, dirigida por Barry Sonnenfeld em parceria com Ken Dario. Chama a atenção a diversidade do elenco, que conta com o mexicano Jaime Camil (de “Jane the virgin”) como o médico Lopez, Ariana DeBose no papel da professora Emma, e Ann Harada como a conformada Florence Menlove, mulher do prefeito.





Alguns temas tratados de maneira velada ou ignorados nos clássicos puderam ser explorados. “Homenageamos os musicais antigos, mas, como Keegan disse, é uma chance de desconstruí-los e de comentar aspectos que eram problemáticos, melhorando algumas coisas”, afirma Cinco Paul.





Alguns personagens são familiares, como a beata Mildred (Kristin Chenoweth), casada com o reverendo Layton (Fred Armisen), a ninfeta ingênua Betsy (Dove Cameron) e o rapaz que não quer compromisso (Aaron Tveit). O médico bonitão namora a Condessa (Jane Krakowski), como em “A noviça rebelde”, mas suas atitudes são colocadas em discussão.



GAY





O elenco é dos melhores. Chenoweth ganhou o prêmio Tony por “You’re a good man, Charlie Brown” e ficou famosa por “Wicked”. Krakowski levou o Tony por “Nine”. Cumming também ganhou do Tony, por seu papel em “Cabaret”.





Aaron Tveit fez “Hairspray” e “Moulin Rouge!” na Broadway, Ann Harada participou de “Avenue Q”, enquanto Ariana DeBose fez parte dos elencos de “Summer: The Donna Summer musical” e “Hamilton”. “Queríamos talentos musicais genuínos e variados, porque precisávamos que todos cantassem e dançassem de verdade”, explica Cinco Paul.





O diretor Barry Sonnelfeld revela um desafio adicional: “O tom da série é naturalista e teatral. Então, as interpretações tinham de ser tanto teatrais quanto naturalistas, e tivemos muita sorte porque todo o elenco se mostrou capaz.”





Foi ainda mais especial, pois a série foi rodada e lançada durante a pandemia, quando a Broadway estava fechada – a reabertura está prevista para setembro.



TERROR “Ao andar em Nova York, vemos todos os teatros fechados. É triste ver a Broadway assim, mas conseguimos fazer um musical nesta época tão dura. Foi maravilhoso. É a nossa carta de amor à Broadway”, comenta Cecily Strong, que compara o atual momento a um filme de terror. “'Schmigadoon! é um lugar de sonho, onde gostaríamos de viver agora”, diz Cinco Paul.





É preciso ter coração muito duro para resistir à graça e à positividade da série, mais um acerto do Apple TV , que adoça a pandemia também com a animação musical “Central Park”. (Estadão Conteúdo)









“SCHMIGADOON!”

• Primeira temporada

• Seis episódios.

• Capítulos inéditos às sextas-feiras

• Apple TV

Quando Josh, que odeia musicais, e Melissa, que adora, chegam à cidade, são recepcionados por moradores que cantam e dançam para expressar seus sentimentos, mesmo que seja simplesmente o amor por suflê de milho. Há muitas referências a clássicos do gênero, de “Oklahoma!” a “Carrossel”, passando por “No sul do Pacífico”, “Eles e elas” e “Sete noivas para sete irmãos”. Não que seja obrigatório ter visto algum deles, mas os fãs serão presenteados com algumas supresas que remetem a aqueles sucessos.Mildred é a antagonista e fica claro que Betsy é tratada de maneira machista. O prefeito Menlove (Alan Cumming), como o sobrenome indica, esconde sua orientação sexual.