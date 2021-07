'Central Park' leva para o formato série o sucesso dos musicais da Broadway

Nova temporada da série musical de animação, "Central Park" mantém o objetivo de mostrar "como alcançar seus objetivos frente à adversidade", segundo o diretor (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)





A ideia de fazer uma série de animação musical para adultos foi recebida com muitos pontos de interrogação e exclamação quando Josh Gad e seus parceiros Loren Bouchard e Nora Smith anunciaram “Central Park”, da Apple TV+. Após uma indicação ao Emmy e críticas quase unanimemente positivas para o primeiro ano, o segundo já entrou no ar – a cada sexta estreiam novos episódios. A terceira temporada já foi confirmada.





“Central Park” é uma grande homenagem ao famoso parque de Nova York – daquelas séries que deixam um sorriso no rosto. Josh Gad, criador e produtor, faz Birdie, o narrador bisbilhoteiro. A trama é centrada na família Tillerman, que mora dentro do parque. O pai é o tenso Owen (voz de Leslie Odom Jr.), responsável pela administração do local.









Por sua vez, a assistente Helen (Daveed Diggs) sofre nas mãos da mimada Bitsy na esperança de receber sua herança. “A série continua explorando como alcançar seus objetivos frente à adversidade, e ninguém enfrenta mais adversidade do que os Tillermans. Mas eles sempre vão mostrar o que é ser uma família e ser apaixonado pela vida”, diz Gad.





“HAMILTON”

A atração reúne alguns dos maiores nomes dos musicais e de Hollywood. Leslie Odom Jr., que estourou em “Hamilton” e concorreu a dois Oscars (ator coadjuvante e música original) este ano por “Uma noite em Miami”, é amigo de Gad da época da Universidade Carnegie Mellon. Stanley Tucci trabalhou com Gad em “A bela e a fera”, Burgess brilhou nos musicais “A Pequena Sereia”. Daveed Diggs é de “Hamilton”, assim como Raver-Lampman.





“Nós todos estamos reconhecendo como a representatividade importa”, afirma Josh Gad. “Tenho orgulho da representatividade que temos na série. Ainda temos de trabalhar muito, precisamos encontrar outras oportunidades e estar disponíveis para todos os tipos de vozes. Nossa série vai ficar mais rica por isso.”





Cada episódio contém, em média, quatro canções originais. As compositoras oficiais são Kate Anderson e Elyssa Samsel, mas há participações especiais de Cyndi Lauper e Sara Bareilles na primeira temporada, e de They Might Be Giants, Shaggy, Big Boi e Danny Elfman na segunda.





“Ano passado estávamos ligando para os amigos. Desta vez, recebemos as ligações, e todos os convites tiveram respostas afirmativas”, conta Gad. Para ele, os musicais estão vivendo sua era de ouro, que começou com “The book of mormon” e passou por “Hamilton” e “Dear Evan Hanson” – só para ficar na Broadway.





“O musical certo se conecta com as pessoas. Fora que todo mundo gosta de cantar no banheiro”, comenta Gad. (Estadão Conteúdo)





