Série revela os bastidores do musical mineiro 'Encontro das águas'

(foto: ELDERTH THEZA/DIVULGAÇÃO)

O processo criativo de um espetáculo ganha série com sete episódios. Com lançamento nesta sexta-feira (12/2), no Canal Universitário de BH e no YouTube, Ensaio aberto destaca o trabalho desenvolvido para o musical Encontro das águas, criado pela artista Regina Perocini. O processo criativo de um espetáculo ganha série com sete episódios. Com lançamento nesta sexta-feira (12/2), no Canal Universitário de BH e no YouTube, Ensaio aberto destaca o trabalho desenvolvido para o musical Encontro das águas, criado pela artista Regina Perocini.





A montagem, que mistura teatro, música e dança, é baseada no universo afro-indígena das regiões ribeirinhas do Vale do Jequitinhonha. O musical traz uma conexão com o romance Mar morto (1936), de Jorge Amado. Costureiras, lavadeiras e artesãs têm que superar preconceitos de sua época para ocupar um papel diferente do que lhes é reservado.





No primeiro episódio, Regina Perocini explica o propósito da série. No segundo, as figurinistas Dalva de Assis e Janile Barreto, ambas do Vale do Jequitinhonha, falam sobre os figurinos e a influência que eles trazem da infância naquela região.





O terceiro apresenta o diretor Jessé Duarte. No quarto está o cantor Tom Nascimento, que participou da trilha sonora. Há ainda episódios com os percussionistas Johnny Herno e Gangan e com o cantor e compositor Carlos Fred.





ENSAIO ABERTO: ENCONTRO DAS ÁGUAS

• A série, com sete episódios, estreia nesta sexta (12/2), às 19h, no Canal Universitário de BH e no YouTube da emissora. Os outros capítulos serão exibidos em 13, 19, 20, 26, 27 e 28 de fevereiro