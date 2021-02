'Little birds' leva o erotismo de Anaïs Nin para o mundo das séries

A atriz libanesa Yumna Marwan é a dominatrix Cherifa, que vive na Tânger dos anos 1950 (foto: Dean Rodgers/divulgação)

A francesa Anaïs Nin (1903-1977) não foi uma grande escritora, tampouco mulher comprometida com os movimentos feministas de sua época. Mas criou obra exemplar, tornando-se "a maior das autoras menores", definição de sua biógrafa, a americana Deirdre Bair, a partir de seus Diários, escritos de 1914 a 1974.





Mulher livre, que viveu em um período marcado por duras convenções morais, Anaïs é geralmente referendada por sua obra erótica. Little birds (Pequenos pássaros, editado no Brasil pela L&PM) reúne 13 contos de ficção erótica escritos na década de 1940, mas só publicados dois anos depois de sua morte. O livro seria encomenda de um colecionador, que lhe pagou US$ 1 por página.









Lucy Savage (Juno Temple), americana rica e mimada, vive num mundo à parte graças aos pais disfuncionais. É praticamente negociada para um casamento com o empobrecido, mas de boa família, Hugo Cavendish-Smyth (Hugh Skinner).





Lucy vai encontrar o marido na cidade portuária que serve de ligação com a Europa e a África. Hugo é gay, está apaixonado por um príncipe árabe. Assim que Lucy constata que o casamento não vai se concretizar, resolve entrar de cabeça naquele universo internacional, livre das amarras que tinha em casa. De cara se impressiona com Cherifa Lamour (Yumna Marwan), dominatrix que sofre pela opressão do seu povo em consequência do domínio francês. Aos poucos, as duas se aproximam.





Little birds não é apenas a primeira série da atriz libanesa Yumna Marwan, como também o primeiro projeto dela em inglês. “Cherifa é realmente um divisor de águas, pois até então só tinha feito filmes árabes. Atuar em inglês fez muita diferença”, diz ela.





A caracterização da personagem, mulher sensual que não se deixa subjugar, incluiu até uma prótese com dentes de ouro.





“É uma das minhas partes favoritas dela, ainda que tenha ficado mais difícil falar”, revela a atriz.





Para Yumna, o que torna Cherifa irresistível aos olhos da americana é o fato de as duas serem totalmente opostas. “Lucy conseguiu ver nela todo o potencial de uma mulher”, comenta.





A produção foi rodada durante três meses e meio no Sul da Espanha. A Tânger da série é um lugar quase descolado do tempo, com cores fortes, mansões de luxo e profusão de personagens sem apelos morais, que se revezam em festas e orgias.





CONDESSA O destaque entre os coadjuvantes é Rossy de Palma, atriz frequente nos filmes de Pedro Almodóvar dos anos 1990, aqui vivendo uma condessa voraz por homens jovens.





“Naquela época, Tânger era o ponto de encontro de vários estrangeiros. Tantas pessoas diferentes tendo que lidar umas com as outras é algo relevante hoje em dia, em que gente de vários países e raças convive tanto”, acrescenta Yumna.





Para a atriz, estrelar uma produção internacional só fez diferença em termos de dimensão. “No mundo árabe, não há dinheiro, então os filmes são rodados em duas, três semanas. Tive tempo para me preparar para a série, um luxo para mim. Mas quando ligaram a câmera, o trabalho foi basicamente o mesmo”, finaliza.





LITTLE BIRDS

• A série, em seis episódios, estreia no domingo (14/2), na Starzplay. Novos capítulos a cada domingo.