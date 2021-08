Top 10 lançamentos musicais de julho

Encerramos o primeiro semestre com 60 músicas direto do forno sugeridas pelo Uai Indica Essa. Julho também foi um mês recheado de lançamentos musicais nacionais e internacionais, com nomes como Camila Cabello e Normani de volta depois de um tempo sem novidades. Encerramos o primeiro semestre com 60 músicas direto do forno sugeridas pelotambém foi um mês recheado demusicais nacionais e internacionais, com nomes comode volta depois de um tempo sem novidades.

Os brasileiros também dominaram as mais tocadas, como Luísa Sonza, que lançou o álbum "Doce 22", depois de dar uma pausa nas redes sociais. Tem parcerias que vão esquentar sua playlist: Anitta e Rennan da Penha, Marília Mendonça e Menos é Mais, Zé Felipe e Barões da Pisadinha.

Camila Cabello

A rainha de Havana Oh Na Na está de volta, finalmente! Camila Cabello retornou com a batida latina que a gente ama em “Don’t Go Yet”. A cantora estava dois anos sem lançamentos desde o álbum, “Romance”, e os fãs - eu - estavam sofrendo!

Normani

E já que estamos falando de ex-Fifth Harmony vou trazer mais uma que também tinha deixado a gente esperando por um bom tempo: Normani veio aí e ela não tá sozinha - Cardi B is in the house! Ao contrário do seu single “Motivation”, esse é mais uma vibe R&B com batidas sensuais. Mas não faltou muita dança!

Anitta e Rennan da Penha

Mas se você está aqui querendo um batidão bem brasileiro para colocar na playlist, a Anitta está aqui para te servir. Ela e Rennan da Penha esquentaram julho com a música “Sextou”.

Luísa Sonza

E se você está procurando música para o mood alto astral e rebolar ou então para um mood mais sensível tem tudo lá no álbum da Luísa Sonza, o “Doce 22”. Depois de ficar um tempinho off das redes sociais, ela resolveu colocar todo sentimento de uma mulher que estava sofrendo tanto hate aos 22 anos de idade na música. O álbum tá demais, vale a pena ouvir o que ela tem pra dizer!

Marília Mendonça

Sabe uma farofa? O Uai Indica desse mês tá assim e eu vou provar. Agora, por essa vocês não esperavam: Marília Mendonça e Menos é Mais estão juntos na música “Amor Falsificado”.

E a rainha da sofrência veio com tudo. Marília também lançou o EP “Nosso Amor Envelheceu”. E vamos de encher a cara pra esquecer o coração partido!

Zé Felipe e Barões da Pisadinha

Se você gostou dessa parceria, vai amar essa: Zé Felipe e Barões da Pisadinha. A música “Senta Danada” é a nova aposta do cantor e mistura sertanejo com forró e claro, a dancinha do Tik Tok não falha!

Day

Eu quero saber quem teve uma fase emo? Essa próxima é pra você que viveu isso e vai se identificar com o pop-emo. Day lançou seu primeiro álbum, que se chama “Bem-Vindo ao Clube”.

O primeiro single veio com videoclipe em “Clube dos Sonhadores Frustrados”. Ela definiu essa era como: “É sobre se frustrar, mas também sobre se manter em pé” e é sobre isso!

Lil Nas X

Lil Nas X que não entrega nada menos que hit! A parceria com Jack Harlow em “Industry Baby” vem com uma crítica ao processo que a Nike está movendo contra o cantor pelo lançamento de um tênis “satânico”, inspirado em seu último trabalho.







Billie Eilish

Por último temos Billie Eilish, que tá mais feliz do que nunca! A cantora lançou um álbum, chamado “Happier Than Ever”.

A cantora também já lançou um videoclipe para a faixa-título.