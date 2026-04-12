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'O agente secreto' entra em lista de títulos mais enganadores do cinema

Mesmo com mais de 70 prêmios, filme estrelado por Wagner Moura é criticado por criar expectativas equivocadas

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/04/2026 17:07 - atualizado em 12/04/2026 17:09

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Wagner Moura usa camiseta amarela do bloco Pitombeira dos Quatro cantos em cena do filme O agente secreto
Wagner Moura usa camiseta amarela do bloco Pitombeira dos Quatro cantos em cena do filme 'O agente secreto' crédito: Reprodução

Longa brasileiro de maior repercussão internacional no ano passado, “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, entrou para a lista de títulos mais enganadores da história do cinema, elaborada pela revista britânica “Far Out Magazine”.A classificação foi publicada na última segunda-feira (6/4).

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Outros cinco filmes aparecem no ranking: “Baby Driver” (“Em ritmo de fuga”), de Edgar Wright; “Trainspotting - Sem Limites”, de Danny Boyle; “Brazil”, de Terry Gilliam; “Reservoir Dogs” (“Cães de aluguel”), de Quentin Tarantino; e “Sorcerer” (“O comboio do medo”), de William Friedkin.

De acordo com a publicação, “O agente secreto”, que ocupa o quinto lugar, tem um título que não se relaciona diretamente com a trama, “enganando completamente o público”.

“Tem um título bastante direto, que leva a esperar algum tipo de aventura ao estilo James Bond, mas, em vez disso, entrega quase três horas torturantes, em que praticamente nada acontece”, escreveu Tim Bradley, autor do texto.

Ambientado no Recife de 1977, em plena ditadura militar, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário perseguido por um industrial paulista. Ele retorna à cidade natal na tentativa de reencontrar o filho pequeno, que vive com os avós.

“O agente secreto” concorreu ao Oscar deste ano em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Filme Internacional, Ator e Direção de Elenco, mas saiu da cerimônia sem estatuetas.

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Ao longo dos festivais internacionais de 2025 e do início de 2026, entretanto, o longa acumulou mais de 70 prêmios, entre eles as Palmas de Ouro de melhor direção e melhor ator.

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