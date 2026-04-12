HARRY POTTER

Ralph Fiennes aprova Tilda Swinton como Voldemort em 'Harry Potter'

Em entrevista ao ‘The Claudia Winkleman Show’, da BBC, Fiennes disse que a atriz seria fantástica no papel do vilão; HBO, no entanto, ainda não decidiu

Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/04/2026 16:19 - atualizado em 12/04/2026 16:49

Lord Voldemort (Ralph Fiennes) – O vilão da saga, um bruxo das trevas obcecado pela imortalidade. Frio e cruel, busca destruir Harry e dominar o mundo mágico através do medo. crédito: FOTO: Reprodução

O ator britânico Ralph Fiennes, que interpretou Voldemort na franquia cinematográfica “Harry Potter”, afirmou que adoraria reprisar o papel na série produzida pela HBO, mas sente que “esse momento da vida já passou”. Em entrevista recente ao “The Claudia Winkleman Show”, da BBC, ele mencionou ter sido questionado sobre o assunto há alguns anos e respondido positivamente, mas nada aconteceu desde então.

Fiennes também comentou sobre os boatos de que a atriz Tilda Swinton poderia ser escalada para o papel. Disse que ela seria “fantástica”, mas não entrou em detalhes.

A adaptação para a TV dos livros de JK Rowling está atualmente em produção, com estreia prevista para 25 de dezembro deste ano. Alguns nomes já foram especulados na internet para interpretar o vilão, como o de Cillian Murphy. No entanto, o ator irlandês negou. O próprio chefe da HBO, Casey Bloys, informou que ninguém foi escalado ainda para o papel de Voldemort e que os rumores não devem ser levados a sério.

O trio de protagonistas, entretanto, já foi definido, e as gravações já começaram. Dominic McLaughlin será Harry Potter, Alastair Stout fará o papel de Ron Weasley e Arabella Stanton dará vida à Hermione Granger. Warwick Davis voltará a interpretar o Professor Filius Flitwick e Severus Snape ficará por conta de Paapa Essiedu.

A série tem enfrentado críticas devido às opiniões controversas de JK Rowling sobre direitos das pessoas transexuais. Além disso, o ator Paapa Essiedu relatou ter recebido ameaças de morte de pessoas que se opõem à escalação de um ator negro para o papel de Snape. Contudo, ele destacou que houve uma “enxurrada de positividade” e apoio depois do lançamento do trailer no mês passado.

