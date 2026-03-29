Ator negro que vive Severus na série 'Harry Potter' é ameaçado de morte

A polícia de Hertfordshire, na Inglaterra, onde a série "Harry Potter" está sendo gravada, acompanha de perto uma série de ameaças recebidas pelo ator Paapa Essiedu, de 35 anos. O britânico foi escalado para o papel de Severus Snape, vivido por Alan Rickman (1946-2016) nos filmes da saga.

Segundo o site especializado TMZ, as autoridades locais estão em contato direto com os realizadores da série, que está sendo produzida para a HBO e revisita os personagens que fizeram sucesso na literatura e no cinema. Por enquanto, não foi registrado boletim de ocorrência.

O CEO da HBO, Casey Bloys, contou a jornalistas que a emissora tomou precauções, incluindo reforçar a segurança, por causa das reações apaixonadas que a franquia costuma despertar.

Alan Rickman, que morreu de câncer em 2016, se destacou como Severo Snape nos filmes de Harry Potter. Ele interpretou o personagem em oito longas da franquia Reprodução

"Com todos os atores em qualquer tipo de grande franquia, e esta é obviamente uma daquelas em que você tem fãs apaixonados, pessoas com muitas opiniões, pode ficar assustador em alguns momentos", disse Bloys à Variety.

"Então, para qualquer série assim, nós antecipamos isso e tentamos oferecer treinamento, melhores práticas em termos de redes sociais e como lidar com isso. E obviamente temos uma equipe de segurança séria", comentou.

Essiedu, que é um homem preto, falou ao jornal "Times of London" sobre os ataques racistas que recebeu desde que foi anunciado no papel. "Me disseram: 'Desista ou vou te matar'", contou em entrevista publicada recentemente.

"A realidade é que se eu olhar o Instagram, vou ver alguém dizendo: 'Vou até a sua casa e te matar'".

"Ninguém deveria ter que passar por isso por fazer seu trabalho", afirmou o ator. "E estaria mentindo se dissesse que isso não me afeta emocionalmente". Essiedu também disse que tem usado os ataques como combustível.

"Isso me torna mais apaixonado por fazer este personagem ser meu, porque penso em como me senti quando criança", afirmou. "Eu me imaginava em Hogwarts, em vassouras, e a ideia de que uma criança como eu pode se ver representada naquele mundo? Isso é motivação para não me intimidar com alguém dizendo que preferia que eu morresse em vez de fazer um trabalho do qual vou ter muito orgulho".

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Em 2016, fãs do universo criado por J.K. Rowling também tiveram reações adversas quando Noma Dumezweni foi escalada para viver Hermione em uma montagem de "Harry Potter e a criança amaldiçoada" em Londres. A atriz também foi alvo de comentários racistas.