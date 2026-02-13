Roteiro Harry Potter: 7 lugares da saga para visitar na vida real

Com a nova série de “Harry Potter” prevista para estrear em 2027 na Max, os fãs têm um motivo a mais para mergulhar novamente na magia da saga original. Uma das melhores formas de fazer isso é conhecer os locais reais no Reino Unido que serviram de cenário para os filmes. Para quem planeja uma viagem ou apenas sonha em conhecer esses lugares, preparamos um roteiro com os destinos mais icônicos.

1. Estação King’s Cross, Londres

Nenhum roteiro estaria completo sem a famosa Plataforma 9 ¾. Na estação de King's Cross, em Londres, há um local permanente para fotos, com um carrinho de bagagem atravessando a parede de tijolos. É uma parada obrigatória e gratuita para recriar uma das cenas mais famosas da jornada de Harry para Hogwarts.

2. Mercado de Leadenhall, Londres

Com sua arquitetura vitoriana e teto de vidro, o Mercado de Leadenhall serviu de locação para o Beco Diagonal no filme “A Pedra Filosofal”. Uma ótica azul no mercado foi usada como a entrada para o Caldeirão Furado, o pub que conecta o mundo dos trouxas ao mundo dos bruxos. O local é um centro comercial ativo e pode ser visitado livremente.

3. Christ Church College, Oxford

A Universidade de Oxford foi um prato cheio para as filmagens. O grande refeitório do Christ Church College inspirou o Salão Principal de Hogwarts, embora as cenas tenham sido gravadas em estúdio. A escadaria do local, no entanto, aparece em vários filmes, como na chegada dos novos alunos no primeiro longa.

4. Castelo de Alnwick, Northumberland

Localizado no norte da Inglaterra, o Castelo de Alnwick foi o cenário para os exteriores de Hogwarts nos dois primeiros filmes. Foi em seus gramados que Harry teve sua primeira aula de voo com a Madame Hooch. Durante a temporada de visitação, o castelo costuma oferecer aulas de “treinamento de vassoura” para os visitantes.

5. Viaduto de Glenfinnan, Escócia

A imagem do Expresso de Hogwarts cruzando uma ponte imponente em meio a paisagens verdes é uma das mais memoráveis da saga. Essa cena foi filmada no Viaduto de Glenfinnan, na Escócia. Para uma experiência completa, é possível viajar no trem a vapor Jacobite, que percorre o mesmo trajeto que aparece nos filmes.

6. Glencoe, Escócia

As paisagens dramáticas de Glencoe, na Escócia, deram vida a vários cenários ao ar livre da saga. Foi neste vale imponente que a cabana de Hagrid foi construída para as filmagens. O local também foi palco para momentos como o soco de Hermione em Draco Malfoy em “O Prisioneiro de Azkaban”.

7. Praia de Freshwater West, País de Gales

Este é um destino para os fãs mais dedicados e que não têm medo de se emocionar. A praia de Freshwater West, no País de Gales, serviu de locação para o Chalé das Conchas. Foi neste cenário que foi filmada a comovente cena da morte e enterro do elfo doméstico Dobby em “As Relíquias da Morte”.

