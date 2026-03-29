Tom Felton acolhe novo Draco Malfoy, de Harry Potter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retorno ao universo de Harry Potter já movimenta não só os fãs, mas também quem fez parte da história original. Intérprete de Draco Malfoy nos cinemas, Tom Felton revelou que entrou em contato com o ator escolhido para assumir o papel na nova série da HBO.

Segundo Felton, a iniciativa partiu dele, em um gesto de acolhimento. "Enviei uma mensagem, sim. Dei meu telefone, meu endereço, tanto para ele quanto para os pais. Se precisar de encorajamento ou tiver dúvidas, estou aqui", contou, em entrevista ao podcast apresentado por Josh Horowitz.

O novo Draco será vivido por Lox Pratt, que assume um dos personagens mais icônicos da franquia. Na conversa, Felton também adotou um tom bem-humorado ao falar sobre os bastidores da experiência.

"Divirta-se ao máximo, tire o máximo de fotos que puder e pegue o máximo de adereços que conseguir - eles podem valer uma fortuna no futuro", brincou. A nova adaptação promete seguir mais fielmente a obra de J.K. Rowling, com a proposta de transformar cada livro em uma temporada.

A primeira leva de episódios deve contar com cerca de oito capítulos, dando início a um projeto de longo prazo. Nos cinemas, a história foi levada às telas entre 2001 e 2011, em oito filmes que acompanharam o crescimento dos personagens e consolidaram o fenômeno global.

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Agora, a expectativa é que a série retome esse universo com mais profundidade, explorando detalhes que ficaram de fora das adaptações anteriores.

