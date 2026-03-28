Trailer da nova série de 'Harry Potter' bate recorde de views

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trailer da nova série de "Harry Potter" se tornou o mais visto da história da HBO. A produção, com estreia prevista para o Natal deste ano, faz uma adaptação do universo criado por J. K. Rowling em livros. Lançado na última quarta (25/3), o vídeo divulga a primeira temporada, intitulada "Harry Potter e a Pedra Filosofal", em referência ao primeiro livro da saga, publicado em 1997.

O trailer recebeu 277 milhões de visualizações orgânicas em apenas 48 horas. A série terá oito episódios. O trailer apresenta momentos iniciais da trama e momentos em que o protagonista é maltratado pelos tios e também na escola, antes de receber o convite para estudar em Hogwarts.

Na escola de magia, o jovem conhece o zelador Rúbeo Hagrid e faz amizade com Rony Weasley. Dominic McLaughlin dará vida a Harry. O trio central também conta com Arabella Stanton, no papel de Hermione Granger, e Alastair Stout, como Rony Weasley.

John Lithgow (diretor Alvo Dumbledore), Janet McTeer (professora Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid) e Paapa Essiedu (professor Severus Snape) completam o elenco. A série irá adaptar um livro por temporada.

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A criação e o roteiro ficam a cargo de Francesca Gardiner, que também assina a produção, enquanto Mark Mylod dirige parte dos episódios e atua como produtor executivo. J. K. Rowling integra o projeto nessa mesma função. A produção é uma parceria entre a Brontë Film and TV e a Warner Bros., desenvolvida para a HBO. As gravações ocorrem no Reino Unido desde o ano passado.