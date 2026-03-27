Show do BTS no Brasil: Confira detalhes dos shows e como não cair em golpes

O BTS divulgou nesta sexta-feira (27/3) mais informações sobre seu retorno aos palcos, e o Brasil receberá três shows da turnê “BTS World Tour - Arirang”. No estádio Morumbis, em São Paulo, o grupo de K-Pop se apresentará nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Os artistas foram liberados do serviço militar, retornando de um hiato de quatro anos. A tour marca a reunião dos membros após esse comeback, e a celebração do disco "Arirang", lançado na última sexta-feira (20/3). Com a alta procura esperada, é crucial saber como garantir um lugar sem cair em armadilhas.

A plataforma oficial de venda é a Ticketmaster e a venda geral dos ingressos se inicia dia 10 de abril, com os ingressos a partir de R$ 340:

Arquibancada : R$ 340, meia-entrada; e R$ 680, inteira Cadeira superior : R$ 490, meia-entrada; e R$ 980, inteira

Cadeira inferior : R$ 540, meia-entrada; e R$ 1.080,00, inteira

Pista: R$ 625, meia-entrada e R$ 1.250, inteira

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O processo de compra on-line exige atenção e agilidade. Com milhares de pessoas tentando acesso ao mesmo tempo, a plataforma de vendas pode apresentar instabilidade. Estar com tudo preparado antes do início das vendas aumenta consideravelmente as chances de sucesso na transação.

Como se preparar para a venda oficial

Cadastro prévio: crie ou atualize sua conta no site oficial da Ticketmaster. Preencha todos os dados pessoais e de endereço para agilizar o processo. Dados de pagamento: deixe o cartão de crédito salvo na sua conta ou tenha os dados em mãos. Se a opção for Pix, verifique se o limite diário do seu banco é compatível com o valor total da compra. Acesse a fila virtual: No dia da venda, entre no site minutos antes do horário marcado. Você provavelmente será direcionado para uma fila virtual, e é fundamental não atualizar a página para não perder sua posição. Escolha dos ingressos: ao chegar sua vez, selecione rapidamente o setor e a quantidade de ingressos. Tenha em mente uma segunda ou terceira opção de setor, caso o seu preferido esgote. Finalização e confirmação: após escolher os ingressos, o sistema reserva seus lugares por poucos minutos. Complete o pagamento e aguarde o e-mail de confirmação, que é sua garantia.

Pré-venda

Eventos desta magnitude oferecem uma pré-venda exclusiva para membros do fã-clube oficial, o ARMY. Essa modalidade disponibilizará ingressos no dia 7 e 8 de abril, a partir das 10h.

Como se proteger de golpes

A empolgação pode levar a descuidos, mas a atenção a detalhes é crucial para não perder dinheiro. Golpistas se aproveitam da alta demanda para criar sites falsos e anunciar vendas fraudulentas em redes sociais.

Compre apenas no canal oficial: a única forma 100% segura é adquirir os ingressos pelo site que for oficialmente indicado pela produtora. Desconfie de qualquer outro link.

Evite cambistas e redes sociais: não compre de terceiros em grupos de aplicativos de mensagens ou redes sociais., muitos desses anúncios são falsos ou vendem ingressos com valores abusivos.

Cuidado com links suspeitos: não clique em links recebidos por e-mail ou mensagens. Digite o endereço do site oficial diretamente no seu navegador.

Desconfie de preços muito baixos: promoções ou valores muito abaixo do oficial são um forte indicativo de fraude. Os preços são tabelados e não há descontos fora das regras de meia-entrada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata