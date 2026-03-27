Henri Castelli vive Jesus e estreia na direção de 'A paixão de Cristo'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Henri Castelli retorna aos palcos para interpretar Jesus no espetáculo “A paixão de Cristo”. Pela primeira vez, o artista também assina a direção da montagem ao lado de Clayson Viana, participando da concepção e desenvolvimento artístico da peça, uma produção do Grupo Discovery.

As apresentações acontecem em duas cidades do interior de São Paulo e uma de Minas Gerais (veja mais abaixo), reunindo um elenco de 165 atores locais. O cenário ocupa aproximadamente 522 metros quadrados e conta com elementos cenográficos produzidos manualmente pela equipe.

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Um dos diferenciais é o palco itinerante. A peça foi montada em uma estrutura própria que pode ser levada a outras cidades, mantendo a mesma encenação no circuito. Ao todo, o processo de preparação envolveu cerca de 30 ensaios.

Apresentações gratuitas

A estreia ocorre neste sábado (28/3), às 20h, em Lindóia (SP). Em seguida, o espetáculo será apresentado neste domingo (29/3), em Socorro (SP). A última sessão está marcada para 3 de abril, em Monte Sião (MG). As apresentações são gratuitas.

Durante o processo de criação, Castelli acompanhou diferentes etapas da montagem e participou ativamente na construção de cenas, especialmente nas sequências com crianças no elenco.

“Quando fui chamado pela primeira vez, minha família toda, que é cristã, me influenciou muito. Mesmo tendo sido católico e conhecido outras religiões, eu aprendi que, na Bíblia, Deus não tem religião. Ele está acima de todas”, afirma o ator.

Castelli relembra que a primeira experiência no papel foi marcada pelo receio diante da responsabilidade. “Na primeira vez que participei do espetáculo, estava morrendo de medo. Estava no início da minha carreira, não estava acostumado com teatro aberto. E era uma responsabilidade enorme: eu ia interpretar Jesus”, disse.

Segundo ele, a própria história familiar o ajudou a enfrentar o desafio. “Lembro que, num momento, me concentrei e pensei em tudo que minha família falava no Natal sobre Deus, sobre Jesus. Minha avó falava muito disso. E aquilo tudo voltou. Entendi que, se eu estava ali, era porque Deus me colocou ali. Até hoje acredito nisso”, contou.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.