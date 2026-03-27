Cine Santa Tereza recebe pré-estreia de 'Fraternura' nesta sexta (27/3)
Este é o terceiro documentário sobre Frei Betto. Filme vai contar história do frade, jornalista e escritor durante adolescência em Belo Horizonte
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Pré-estreia de “Fraternura”, novo documentário da produtora Mirar Lejos, chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/3), com sessão no Cine Santa Tereza, na Região Leste da capital mineira.
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O longa conta a história de Frei Betto, frade dominicano, jornalista e escritor. Terceiro documentário de uma tetralogia sobre ele, revisita memórias de sua adolescência em Belo Horizonte, relações com família e amigos, além de marcas deixadas pelo período em que esteve preso durante a ditadura militar.
Dirigidos por Evanize Sydow e Américo Freire, dois de quatro documentários já foram lançados. “A cabeça pensa onde os pés pisam” (2024) foi o primeiro e conta a história do frade como educador. Já o segundo, “Múltiplos: os percursos literários de Frei Betto”, é focado na produção do autor.
O quarto documentário, a ser lançado, “Cartas da prisão”, vai contar sobre o período em que Frei Betto foi preso na ditadura militar.
PRÉ ESTREIA “FRATERNURA”
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Nesta sexta-feira (27/3), às 18h30, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza). Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso pela plataforma Sympla.