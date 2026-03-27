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Cine Santa Tereza recebe pré-estreia de 'Fraternura' nesta sexta (27/3)

Este é o terceiro documentário sobre Frei Betto. Filme vai contar história do frade, jornalista e escritor durante adolescência em Belo Horizonte

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Repórter
27/03/2026 16:24

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Vestindo camisa xadrez e jaqueta jeans, sentado entre duas estantes de livros de biblioteca, Frei Betto segura um exemplar do livro Essa escola chamada vida
"Fraternura" tem sessão às 18h30h, no Cine Santa Tereza crédito: Luis Monteiro/Mirar Lejos/Divulgação

Pré-estreia de “Fraternura”, novo documentário da produtora Mirar Lejos, chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/3), com sessão no Cine Santa Tereza, na Região Leste da capital mineira. 

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O longa conta a história de Frei Betto, frade dominicano, jornalista e escritor. Terceiro documentário de uma tetralogia sobre ele, revisita memórias de sua adolescência em Belo Horizonte, relações com família e amigos, além de marcas deixadas pelo período em que esteve preso durante a ditadura militar.

Dirigidos por Evanize Sydow e Américo Freire, dois de quatro documentários já foram lançados. “A cabeça pensa onde os pés pisam” (2024) foi o primeiro e conta a história do frade como educador. Já o segundo, “Múltiplos: os percursos literários de Frei Betto”, é focado na produção do autor. 

O quarto documentário, a ser lançado, “Cartas da prisão”, vai contar sobre o período em que Frei Betto foi preso na ditadura militar. 



PRÉ ESTREIA “FRATERNURA”

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Nesta sexta-feira (27/3), às 18h30, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza). Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso pela plataforma Sympla. 

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