Cine Santa Tereza recebe pré-estreia de 'Fraternura' nesta sexta (27/3)

Pré-estreia de “Fraternura”, novo documentário da produtora Mirar Lejos, chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/3), com sessão no Cine Santa Tereza, na Região Leste da capital mineira.

O longa conta a história de Frei Betto, frade dominicano, jornalista e escritor. Terceiro documentário de uma tetralogia sobre ele, revisita memórias de sua adolescência em Belo Horizonte, relações com família e amigos, além de marcas deixadas pelo período em que esteve preso durante a ditadura militar.

Dirigidos por Evanize Sydow e Américo Freire, dois de quatro documentários já foram lançados. “A cabeça pensa onde os pés pisam” (2024) foi o primeiro e conta a história do frade como educador. Já o segundo, “Múltiplos: os percursos literários de Frei Betto”, é focado na produção do autor.

O quarto documentário, a ser lançado, “Cartas da prisão”, vai contar sobre o período em que Frei Betto foi preso na ditadura militar.







PRÉ ESTREIA “FRATERNURA”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta sexta-feira (27/3), às 18h30, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza). Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso pela plataforma Sympla.