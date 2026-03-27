Fã bate recorde ao reconhecer 33 músicas de Justin Bieber em um minuto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A mexicana Luisa Fernanda Diazayas Tenorio levou a paixão por Justin Bieber para o livro dos recordes. Ela conquistou um título do Guinness World Records ao identificar 33 músicas do artista em apenas 60 segundos a partir de pequenos trechos das letras. A notícia foi divulgada pelo Guinness World Records, que não mostrou o vídeo do momento.

O feito, registrado em 15 de novembro de 2025, superou a marca anterior de 29 músicas e impressionou pela rapidez e precisão. Vendada durante a tentativa, Luisa ouviu fragmentos sorteados de canções que estiveram no Top 50 da Billboard e, em muitos casos, precisou de apenas poucas palavras para acertar os títulos.

Fã desde 2010, quando tinha apenas nove anos, Luisa construiu ao longo dos anos uma relação profunda com a música de Bieber. Para ela, o desafio vai muito além de memória ou técnica.

“Ser capaz de reconhecer as músicas dele em segundos reflete uma conexão real. Cada música guarda memórias, emoções e capítulos da minha vida”, afirmou ao Guinness.

A admiração da jovem pelo cantor se traduz em diferentes formas. Luisa tem tatuagens relacionadas ao artista e já compareceu a todos os shows dele na Cidade do México. Em um desses momentos, durante a turnê “Justice”, conseguiu até uma selfie na primeira fila, embora ainda sonhe em conhecê-lo pessoalmente.

Para ela, a música de Bieber representa mais do que entretenimento. “Foi companhia, refúgio e inspiração em diferentes momentos da minha vida”, explicou.

Determinada a transformar um sonho de infância em realidade, Luisa organizou cuidadosamente a tentativa. Apesar de descrever seu conhecimento como quase “instintivo”, ela se preparou para superar o recorde anterior, que pertencia ao paquistanês Bilal Ilyas Jhandir.

Ela seguiu os protocolos do Guinness, reuniu cronometristas e testemunhas, utilizou um gerador aleatório de músicas e realizou o desafio vendada. O desempenho chamou atenção: ao ouvir trechos como poucas palavras de introdução, ela rapidamente identificava as faixas, demonstrando domínio total sobre a obra do artista.

Ao final, a emoção tomou conta. “Ainda não consigo acreditar… tenho um título do Guinness para o meu artista favorito! Parece surreal!”, comemorou.

Mesmo acertando 33 músicas, ela diz que poderia ter acertado ainda mais. “Embora a tentativa tenha sido com músicas do Top 50, sinto que poderia fazer isso com toda a discografia”, disse.

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