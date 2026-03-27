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AMOR DE FÃ

Fã bate recorde ao reconhecer 33 músicas de Justin Bieber em um minuto

Jovem ficou vendada durante o desafio e teve que acertar os nomes das músicas a partir de pequenos trechos das letras

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/03/2026 10:37

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Luisa Fernanda Diazayas Tenorio entrou para o Guinness World Records ao identificar 33 músicas de Justin Bieber em apenas 60 segundos
Luisa Fernanda Diazayas Tenorio entrou para o Guinness World Records ao identificar 33 músicas de Justin Bieber em apenas 60 segundos crédito: Guinnes World Records / AFP

A mexicana Luisa Fernanda Diazayas Tenorio levou a paixão por Justin Bieber para o livro dos recordes. Ela conquistou um título do Guinness World Records ao identificar 33 músicas do artista em apenas 60 segundos a partir de pequenos  trechos das letras. A notícia foi divulgada pelo Guinness World Records, que não mostrou o vídeo do momento. 

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O feito, registrado em 15 de novembro de 2025, superou a marca anterior de 29 músicas e impressionou pela rapidez e precisão. Vendada durante a tentativa, Luisa ouviu fragmentos sorteados de canções que estiveram no Top 50 da Billboard e, em muitos casos, precisou de apenas poucas palavras para acertar os títulos.

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Fã desde 2010, quando tinha apenas nove anos, Luisa construiu ao longo dos anos uma relação profunda com a música de Bieber. Para ela, o desafio vai muito além de memória ou técnica.

“Ser capaz de reconhecer as músicas dele em segundos reflete uma conexão real. Cada música guarda memórias, emoções e capítulos da minha vida”, afirmou ao Guinness.

A admiração da jovem pelo cantor se traduz em diferentes formas. Luisa tem tatuagens relacionadas ao artista e já compareceu a todos os shows dele na Cidade do México. Em um desses momentos, durante a turnê “Justice”, conseguiu até uma selfie na primeira fila, embora ainda sonhe em conhecê-lo pessoalmente.

Para ela, a música de Bieber representa mais do que entretenimento. “Foi companhia, refúgio e inspiração em diferentes momentos da minha vida”, explicou.

Determinada a transformar um sonho de infância em realidade, Luisa organizou cuidadosamente a tentativa. Apesar de descrever seu conhecimento como quase “instintivo”, ela se preparou para superar o recorde anterior, que pertencia ao paquistanês Bilal Ilyas Jhandir. 

Ela seguiu os protocolos do Guinness, reuniu cronometristas e testemunhas, utilizou um gerador aleatório de músicas e realizou o desafio vendada. O desempenho chamou atenção: ao ouvir trechos como poucas palavras de introdução, ela rapidamente identificava as faixas, demonstrando domínio total sobre a obra do artista.

Ao final, a emoção tomou conta. “Ainda não consigo acreditar… tenho um título do Guinness para o meu artista favorito! Parece surreal!”, comemorou.

Mesmo acertando 33 músicas, ela diz que poderia ter acertado ainda mais. “Embora a tentativa tenha sido com músicas do Top 50, sinto que poderia fazer isso com toda a discografia”, disse.

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