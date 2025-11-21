Celebridades e TV
Justin Bieber socorre motorista à beira da estrada e vídeo viraliza
Na gravação publicada no TikTok, o autor do vídeo, que tenta emplacar uma carreira musical, inicia um desabafo sobre a mudança para a cidade grande, a falta de amigos e o carro quebrado. Em seguida, ele afirma acreditar que Justin Bieber havia parado para prestar auxílio na estrada. Foto: reprodução Tik Tok
Na sequência das imagens, o motorista pergunta se o homem que o ajuda é realmente Justin Bieber, recebe a confirmação e os dois trocam declarações de “eu te amo, cara”. Na legenda, o autor relata que vivia um de seus piores dias e agradece ao cantor pela oração e pela energia positiva Foto: reprodução Tik Tok
Justin Bieber é hoje um dos principais astros do pop mundial, com hits no topo das paradas e bilhões de reproduções nas plataformas de streaming. Desde a adolescência, ele mantém carreira consistente, lotando shows e renovando o público ao longo dos anos. Foto: Youtube/ The View
Sua influência ultrapassa a música, impactando comportamento, moda e presença digital, especialmente entre os jovens. Com forte atuação nas redes sociais e parcerias com grandes nomes, ele segue como figura central no cenário pop contemporâneo. Foto: Instagram @justinbieber
Justin Drew Bieber nasceu em 1 de março 1994, em Stratford, no Canadá. Desde muito cedo ele já demonstrava interesse pela música. Foto: raniber wikimedia commons
Aos 12 anos, participou de um concurso de canto local, no qual seu talento chamou a atenção de Pattie Mallette, que se tornaria sua futura empresária. Foto: Daniel Ogren wikimedia commons
Em 2007, vídeos de Bieber cantando covers no YouTube chegaram ao empresário Scooter Braun, que o levou para Atlanta para se encontrar com o cantor e produtor Usher (foto). Foto: wikimedia commons Ames Friedman
No ano seguinte, Bieber assinou contrato com a RBMG Records e Island Records, lançando seu primeiro single, "One Time", em 2009. Foto: flickr Adam Sundana
Em 2010, Bieber lançou seu primeiro álbum completo, "My World 2.0", que dominou as paradas e o consolidou como um ídolo teen. Foto: LiLJaiiY - Flickr
Nos anos seguintes, Bieber lançou álbuns de sucesso como "Believe" (2012) e "Purpose" (2015), que incluíram hits como "Boyfriend", "Sorry" e "Love Yourself". Foto: Instagram @justinbieber
O disco "Justice", em 2021, recebeu elogios da crítica e incluiu canções que fizeram sucesso como "Peaches", "Lonely" e "Hold On". Foto: Divulgação
Os discos mais recentes de Justin Bieber são “Swag” (lançado em julho de 2025) e “Swag II” (setembro de 2025), que marcam sua volta aos álbuns de estúdio após Justice (2021). Ambos misturam pop e R&B, com letras mais pessoais sobre saúde mental, família, fé e o casamento com Hailey, consolidando uma fase mais madura da carreira. Foto: Divulgação
Justin Bieber é casado com a modelo Hailey Bieber (nascida Hailey Baldwin), com quem oficializou a união em 2018, nos Estados Unidos. O relacionamento dos dois é constantemente acompanhado pela mídia e pelos fãs, tornando o casal uma das duplas mais comentadas do universo pop. Foto: Instagram @haileybieber
Hailey Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, Arizona, Estados Unidos. Ela é modelo, empresária e influenciadora digital. Foto: Twitter @callherdaddy
Hailey é filha da designer brasileira Kennya Deodato (foto) e neta do pianista e produtor carioca Eumir Deodato, que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz. Foto: reprodução instagram
Como modelo, Hailey já participou de campanhas publicitárias para grandes marcas de renome internacional, como Guess, Victoria's Secret, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Versace. Foto:
Ela também desfilou nas principais semanas de moda internacionais, como Milão, Paris e Nova York, dividindo a passarela com grandes nomes da moda. Foto: reprodução instagram
Hailey e Justin costumam postar fotos do filho. E como ela tem vínculos brasileiros, publicou quando a criança provou o seu primeiro pão de queijo. Foto: Reprodução Instagram