Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Justin Bieber retorna ao palco do Grammy com quatro indicações

RF
Redação Flipar
  • <p>O cantor também chega como um dos artistas mais indicados desta edição, com quatro nomeações. Ele concorre a Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal por “SWAG”, Melhor Performance Pop Solo com “DAISIES” e Melhor Performance RnB por “YUKON”.</p>

    O cantor também chega como um dos artistas mais indicados desta edição, com quatro nomeações. Ele concorre a Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal por “SWAG”, Melhor Performance Pop Solo com “DAISIES” e Melhor Performance RnB por “YUKON”.

     Foto: Divulgação
  • <p>A última apresentação de Bieber no Grammy ocorreu em 2022, quando cantou “Peaches”. Em abril, o artista também se apresenta no Coachella.</p>

    A última apresentação de Bieber no Grammy ocorreu em 2022, quando cantou “Peaches”. Em abril, o artista também se apresenta no Coachella.

     Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Justin Bieber é hoje um dos principais astros do pop mundial, com hits no topo das paradas e bilhões de reproduções nas plataformas de streaming. Desde a adolescência, ele mantém carreira consistente, lotando shows e renovando o público ao longo dos anos.</p>

    Justin Bieber é hoje um dos principais astros do pop mundial, com hits no topo das paradas e bilhões de reproduções nas plataformas de streaming. Desde a adolescência, ele mantém carreira consistente, lotando shows e renovando o público ao longo dos anos.

     Foto: Youtube/ The View
  • <p>Sua influência ultrapassa a música, impactando comportamento, moda e presença digital, especialmente entre os jovens. Com forte atuação nas redes sociais e grandes parcerias, segue no cenário pop contemporâneo. Saibamos mais sobre ele.</p>

    Sua influência ultrapassa a música, impactando comportamento, moda e presença digital, especialmente entre os jovens. Com forte atuação nas redes sociais e grandes parcerias, segue no cenário pop contemporâneo. Saibamos mais sobre ele.

     Foto: Instagram @justinbieber
  • <p>Justin Drew Bieber nasceu em 1 de março 1994, em Stratford, no Canadá. Desde muito cedo ele já demonstrava interesse pela música.</p>

    Justin Drew Bieber nasceu em 1 de março 1994, em Stratford, no Canadá. Desde muito cedo ele já demonstrava interesse pela música.

     Foto: raniber wikimedia commons
  • <p>Aos 12 anos, participou de um concurso de canto local, no qual seu talento chamou a atenção de Pattie Mallette, que se tornaria sua futura empresária.</p>

    Aos 12 anos, participou de um concurso de canto local, no qual seu talento chamou a atenção de Pattie Mallette, que se tornaria sua futura empresária.

     Foto: Daniel Ogren wikimedia commons
  • <p>Em 2007, vídeos de Bieber cantando covers no YouTube chegaram ao empresário Scooter Braun, que o levou para Atlanta para se encontrar com o cantor e produtor Usher (foto).</p>

    Em 2007, vídeos de Bieber cantando covers no YouTube chegaram ao empresário Scooter Braun, que o levou para Atlanta para se encontrar com o cantor e produtor Usher (foto).

     Foto: wikimedia commons Ames Friedman
  • <p>No ano seguinte, Bieber assinou contrato com a RBMG Records e Island Records, lançando seu primeiro single, “One Time”, em 2009.</p>

    No ano seguinte, Bieber assinou contrato com a RBMG Records e Island Records, lançando seu primeiro single, “One Time”, em 2009.

     Foto: flickr Adam Sundana
  • <p>Em 2010, Bieber lançou seu primeiro álbum completo, “My World 2.0”, que dominou as paradas e o consolidou como um ídolo teen.</p>

    Em 2010, Bieber lançou seu primeiro álbum completo, “My World 2.0”, que dominou as paradas e o consolidou como um ídolo teen.

     Foto: LiLJaiiY - Flickr
  • <p>Nos anos seguintes, Bieber lançou álbuns de sucesso como “Believe” (2012) e “Purpose” (2015), que incluíram hits como “Boyfriend”, “Sorry” e “Love Yourself”.</p>

    Nos anos seguintes, Bieber lançou álbuns de sucesso como “Believe” (2012) e “Purpose” (2015), que incluíram hits como “Boyfriend”, “Sorry” e “Love Yourself”.

     Foto: Instagram @justinbieber
  • <p>O disco “Justice”, em 2021, recebeu elogios da crítica e incluiu canções que fizeram sucesso como “Peaches”, “Lonely” e “Hold On”.</p>

    O disco “Justice”, em 2021, recebeu elogios da crítica e incluiu canções que fizeram sucesso como “Peaches”, “Lonely” e “Hold On”.

     Foto: Divulgação
  • <p>Os discos mais recentes de Justin Bieber são “Swag” (lançado em julho de 2025) e “Swag II” (setembro de 2025), que marcam sua volta aos álbuns de estúdio após Justice (2021). Ambos misturam pop e RnB.</p>

    Os discos mais recentes de Justin Bieber são “Swag” (lançado em julho de 2025) e “Swag II” (setembro de 2025), que marcam sua volta aos álbuns de estúdio após Justice (2021). Ambos misturam pop e RnB.

     Foto: Divulgação
  • <p>Justin Bieber é casado com a modelo Hailey Bieber (nascida Hailey Baldwin), com quem oficializou a união em 2018. O relacionamento dos dois é constantemente acompanhado pela mídia e pelos fãs, tornando o casal uma das duplas mais comentadas do universo pop.</p>

    Justin Bieber é casado com a modelo Hailey Bieber (nascida Hailey Baldwin), com quem oficializou a união em 2018. O relacionamento dos dois é constantemente acompanhado pela mídia e pelos fãs, tornando o casal uma das duplas mais comentadas do universo pop.

     Foto: Instagram @haileybieber
  • <p>Hailey Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, Arizona, Estados Unidos. Ela é modelo, empresária e influenciadora digital.</p>

    Hailey Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, Arizona, Estados Unidos. Ela é modelo, empresária e influenciadora digital.

     Foto: Twitter @callherdaddy
  • <p>Hailey Ã© filha da designer brasileira Kennya Deodato (foto) e neta do pianista e produtor carioca Eumir Deodato, que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz.</p>

    Hailey Ã© filha da designer brasileira Kennya Deodato (foto) e neta do pianista e produtor carioca Eumir Deodato, que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz.

     Foto: reproduÃ§Ã£o instagram
  • <p>Como modelo, Hailey já participou de campanhas publicitárias para grandes marcas de renome internacional, como Guess, Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Versace.</p>

    Como modelo, Hailey já participou de campanhas publicitárias para grandes marcas de renome internacional, como Guess, Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Versace.

     Foto:
  • <p>Ela também desfilou nas principais semanas de moda internacionais, como Milão, Paris e Nova York, dividindo a passarela com grandes nomes da moda.</p>

    Ela também desfilou nas principais semanas de moda internacionais, como Milão, Paris e Nova York, dividindo a passarela com grandes nomes da moda.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Justin e Hailey se casaram em 2018. Eles têm um filho nascido em 23 de agosto de 2024 que se chama Jack Blues.</p>

    Justin e Hailey se casaram em 2018. Eles têm um filho nascido em 23 de agosto de 2024 que se chama Jack Blues.

     Foto: reprodução instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay