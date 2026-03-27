Assine
overlay
Início Cultura
MENINO OU MENINA?

Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', será pai pela primeira vez

Ator, casado com a influenciadora Taylor Lautner, compartilhou a notícia nas redes sociais. Eles são casados desde 2022 e compartilham mesmo nome e sobrenome

Publicidade
Carregando...
AS
ADRIELLY SOUZA
AS
ADRIELLY SOUZA
Repórter
27/03/2026 15:45

compartilhe

SIGA
×
Casal formado por Taylor Lautner e Taylor Lautner anuncia primeira gravidez
Taylor Lautner e a esposa anunciaram a gravidez nas redes sociais, mas ainda escondem segredos, como nome e sexo do bebê crédito: Reprodução/Redes sociais

Taylor Lautner, conhecido mundialmente por viver Jacob na saga "Crepúsculo", anunciou que será pai pela primeira vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A novidade foi compartilhada nas redes sociais nessa quinta-feira (26/3), em publicação conjunta com sua esposa, Taylor Lautner, com quem é casado desde 2022. Nas imagens, o casal, que compartilha o mesmo nome e sobrenome, aparece em clima de celebração, segurando um ultrassom – em uma das fotos, o ator beija a barriga da companheira.

Com bom humor, eles brincaram com a coincidência dos nomes. "O que pode ser melhor do que dois Taylor Lautner?", escreveram na legenda, em referência ao fato curioso que sempre chama atenção dos fãs.

O anúncio rapidamente repercutiu entre seguidores e celebridades, que deixaram mensagens de carinho e felicitações ao casal.

Apesar da empolgação, o casal optou por manter alguns detalhes em segredo. Até o momento, eles não revelaram o sexo do bebê nem a data prevista para o parto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos últimos anos, Taylor Lautner tem mantido uma vida mais discreta, longe de grandes produções de Hollywood, enquanto se dedica a projetos pessoais e à rotina ao lado da esposa.

Tópicos relacionados:

ator esposa gravidez pai taylor-lautner

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay