Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', será pai pela primeira vez

Taylor Lautner, conhecido mundialmente por viver Jacob na saga "Crepúsculo", anunciou que será pai pela primeira vez.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais nessa quinta-feira (26/3), em publicação conjunta com sua esposa, Taylor Lautner, com quem é casado desde 2022. Nas imagens, o casal, que compartilha o mesmo nome e sobrenome, aparece em clima de celebração, segurando um ultrassom – em uma das fotos, o ator beija a barriga da companheira.

Com bom humor, eles brincaram com a coincidência dos nomes. "O que pode ser melhor do que dois Taylor Lautner?", escreveram na legenda, em referência ao fato curioso que sempre chama atenção dos fãs.

O anúncio rapidamente repercutiu entre seguidores e celebridades, que deixaram mensagens de carinho e felicitações ao casal.

Apesar da empolgação, o casal optou por manter alguns detalhes em segredo. Até o momento, eles não revelaram o sexo do bebê nem a data prevista para o parto.

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Nos últimos anos, Taylor Lautner tem mantido uma vida mais discreta, longe de grandes produções de Hollywood, enquanto se dedica a projetos pessoais e à rotina ao lado da esposa.