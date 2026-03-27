ARMÁRIO DE LUXO

Kim Kardashian faz leilão para financiar assistência jurídica a mulheres

Empresária destinará 100% das vendas a fundos que apoiam vítimas em Los Angeles

27/03/2026 09:34

Kim Kardashian em lançamento da série 'Tudo É Justo' crédito: BERTRAND GUAY/AFP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Kim Kardashian anunciou que irá leiloar peças de seu guarda-roupa para financiar assistência jurídica a mulheres em situação de risco.

O acervo reúne itens usados por ela na série "Tudo É Justo", na qual interpreta uma advogada. Entre as peças estão roupas de grife e acessórios de alto valor, incluindo uma bolsa rara da Hermès.

 

"Cem por cento das vendas on-line serão direcionadas para fundos de assistência em Los Angeles, que custeiam serviços para mulheres que lutam por sua segurança, seus filhos e seu futuro", afirmou.

Formada em direito, Kim tem atuado em causas ligadas ao sistema de Justiça nos Estados Unidos, incluindo pedidos de revisão de condenações. "O direito a um advogado não deveria depender do quanto você tem em sua conta bancária. Para muitas mulheres, a assistência é a única ponte para uma medida protetiva, um acordo jurídico justo ou a chance de reconstruir a vida do zero", disse a empresária.

As peças incluem itens de marcas como Roberto Cavalli, Mugler, Valentino, Hugo Boss, Dior e Dolce & Gabbana. O leilão começa na sexta-feira (27/3), no Kardashian Kloset, e-commerce criado pela empresária e suas irmãs para a venda de peças já usadas por elas.

