Kim Kardashian faz leilão para financiar assistência jurídica a mulheres
Empresária destinará 100% das vendas a fundos que apoiam vítimas em Los Angeles
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Kim Kardashian anunciou que irá leiloar peças de seu guarda-roupa para financiar assistência jurídica a mulheres em situação de risco.
O acervo reúne itens usados por ela na série "Tudo É Justo", na qual interpreta uma advogada. Entre as peças estão roupas de grife e acessórios de alto valor, incluindo uma bolsa rara da Hermès.
"Cem por cento das vendas on-line serão direcionadas para fundos de assistência em Los Angeles, que custeiam serviços para mulheres que lutam por sua segurança, seus filhos e seu futuro", afirmou.
Formada em direito, Kim tem atuado em causas ligadas ao sistema de Justiça nos Estados Unidos, incluindo pedidos de revisão de condenações. "O direito a um advogado não deveria depender do quanto você tem em sua conta bancária. Para muitas mulheres, a assistência é a única ponte para uma medida protetiva, um acordo jurídico justo ou a chance de reconstruir a vida do zero", disse a empresária.
As peças incluem itens de marcas como Roberto Cavalli, Mugler, Valentino, Hugo Boss, Dior e Dolce & Gabbana. O leilão começa na sexta-feira (27/3), no Kardashian Kloset, e-commerce criado pela empresária e suas irmãs para a venda de peças já usadas por elas.