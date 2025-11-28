Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Kim Kardashian descobre que está com atividade cerebral reduzida

Atriz recebeu diagnóstico de aneurisma; médico aponta 'estresse crônico' como possível causa

Publicidade
Carregando...
AM
ANAHI MARTINHO
AM
ANAHI MARTINHO
Repórter
28/11/2025 22:57

compartilhe

SIGA
x
Kim Kardashian em lançamento da série 'Tudo É Justo'
Kim Kardashian em lançamento da série 'Tudo É Justo' crédito: BERTRAND GUAY/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após receber um diagnóstico de aneurisma há cerca de um mês, Kim Kardashian, 45, descobriu que está com a atividade cerebral reduzida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A consulta de Kim com o neurologista Daniel Amen foi mostrada no novo episódio da sétima temporada de "The Kardashians", que foi ao ar na última quinta-feira (27). No Brasil, o reality está disponível no streaming da Disney.

Leia Mais

Na consulta, o médico apresenta a Kim o resultado de seu escaneamento cerebral. O especialista explica que a socialite não tem risco de desenvolver Alzheimer, mas que o exame de imagem mostrou "buracos" que indicam baixa atividade cerebral.

"A parte frontal do seu cérebro está menos ativa do que deveria estar", falou o neurologista. "Com o seu lobo frontal, da maneira que ele funciona agora, seria mais difícil manejar o estresse e não seria nada bom para você, especialmente neste momento em que você está estudando e se preparando para testes", disse.

No início do mês, Kim Kardashian foi reprovada no exame da "OAB" da Califórnia. A atriz, que vive uma advogada de sucesso na série "Tudo É Justo", está tentando conseguir a licença para advogar na vida real.

Ela ficou chateada ao ouvir a análise do médico. "Isso não pode ser. Não posso aceitar", disse. O especialista acrescentou que os resultados podem estar relacionados a estresse crônico e propôs tentar manejar a ansiedade e melhorar os níveis de saúde mental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

aneurisma kim-kardashian the-kardashians

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay