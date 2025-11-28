Kim Kardashian descobre que está com atividade cerebral reduzida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após receber um diagnóstico de aneurisma há cerca de um mês, Kim Kardashian, 45, descobriu que está com a atividade cerebral reduzida.

A consulta de Kim com o neurologista Daniel Amen foi mostrada no novo episódio da sétima temporada de "The Kardashians", que foi ao ar na última quinta-feira (27). No Brasil, o reality está disponível no streaming da Disney.

Na consulta, o médico apresenta a Kim o resultado de seu escaneamento cerebral. O especialista explica que a socialite não tem risco de desenvolver Alzheimer, mas que o exame de imagem mostrou "buracos" que indicam baixa atividade cerebral.

"A parte frontal do seu cérebro está menos ativa do que deveria estar", falou o neurologista. "Com o seu lobo frontal, da maneira que ele funciona agora, seria mais difícil manejar o estresse e não seria nada bom para você, especialmente neste momento em que você está estudando e se preparando para testes", disse.

No início do mês, Kim Kardashian foi reprovada no exame da "OAB" da Califórnia. A atriz, que vive uma advogada de sucesso na série "Tudo É Justo", está tentando conseguir a licença para advogar na vida real.

Ela ficou chateada ao ouvir a análise do médico. "Isso não pode ser. Não posso aceitar", disse. O especialista acrescentou que os resultados podem estar relacionados a estresse crônico e propôs tentar manejar a ansiedade e melhorar os níveis de saúde mental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia