Filmes de Plástico: a produtora mineira que renova o cinema nacional

O sucesso de filmes como 'Marte um', escolhido para tentar uma vaga para o Brasil no Oscar, colocou em evidência o trabalho da Filmes de Plástico. Originária de Contagem e hoje sediada em Belo Horizonte, a produtora mineira se firma como uma das vozes mais potentes e renovadoras do cinema nacional contemporâneo.

Em 2025, a produtora lançou muitos sucessos, e o mais recente foi Inteiramente gravada em uma casa no Bairro Santa Tereza, na Zona Leste de BH, com elenco formado exclusivamente por atores da capital e da Região Metropolitana, “O Natal dos Silva”, primeira série da prestigiada produtora e que estreou nesta quinta-feira (27/11),

Um cinema com identidade própria

Fundada em 2009, a empresa surgiu com o objetivo de contar histórias que refletem um Brasil diverso, muitas vezes ausente das grandes telas. Seus filmes são marcados por narrativas que partem da periferia para discutir temas universais, como sonhos, família e afeto, com um sotaque e uma estética próprios.

Essa abordagem se tornou a assinatura da produtora e ganhou projeção internacional. O longa-metragem “Marte um” (2022), que narra a história de uma família negra de classe trabalhadora que sonha com um futuro melhor, foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar e consolidou a presença da produtora em festivais de prestígio como Cannes, Roterdã e Locarno.

O sucesso de “Marte um” e de outras produções, como “Temporada” e “No coração do mundo”, consolidou a Filmes de Plástico como um polo criativo fora do eixo Rio-São Paulo. A produtora aposta em um modelo de trabalho coletivo, valorizando talentos locais e construindo um universo cinematográfico que dialoga diretamente com a realidade de muitos brasileiros.

A escolha de ambientar suas tramas em cidades como Contagem e Belo Horizonte reforça esse compromisso com a representatividade regional. As paisagens urbanas mineiras se tornam cenários para histórias que poderiam acontecer em qualquer periferia do país, criando uma forte conexão com o público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao levar para as telas protagonistas e cenários que refletem a diversidade do país, a Filmes de Plástico cumpre sua missão de naturalizar e celebrar um Brasil plural. O trabalho da produtora ajuda a renovar não apenas o cinema, mas também o imaginário cultural brasileiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata