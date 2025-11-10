Assine
O AGENTE SECRETO

Filme brasileiro supera bilheteria de novo longa de franquia clássica

Longa de Kleber Mendonça Filho arrecadou R$ 6,6 milhões e superou o blockbuster 'Predador: terras selvagens' no primeiro fim de semana em cartaz

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
10/11/2025 16:21 - atualizado em 10/11/2025 16:25

'O agente secreto' superou a bilheteria de novo filme da franquia 'Predador' no último fim de semana no Brasil crédito: Reprodução

O cinema nacional está ganhando cada vez mais força nas bilheterias brasileiras. O filme “O agente secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, estreou na liderança, superando grandes produções internacionais. Lançado na última quinta-feira (6/11), o longa arrecadou R$ 6,66 milhões em seus primeiros quatro dias em cartaz.

A produção desbancou “Predador: terras selvagens”, que ficou em segundo lugar com R$ 5,7 milhões no mesmo período. Os dados, que confirmam o bom momento das obras brasileiras, foram divulgados pela empresa de monitoramento Comscore.

Ao todo, “O agente secreto” vendeu 273,9 mil ingressos no fim de semana de estreia. O número é expressivo, embora um pouco abaixo de outro sucesso recente, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, que levou 358 mil pessoas aos cinemas em seu lançamento, em novembro de 2024.

A trajetória do filme de Kleber Mendonça Filho começou antes da estreia oficial. O longa já havia sido exibido em festivais de cinema pelo mundo, incluindo o “Festival de Cannes”, e foi o filme escolhido para representar o país no Oscar. Contando essas sessões prévias, a arrecadação total do filme já chega a R$ 8,12 milhões.

Bilheteria do fim de semana no Brasil

A continuação do terror “O telefone preto 2”, em sua quarta semana de exibição, garantiu a terceira posição com R$ 1,86 milhão arrecadado.

Veja o ranking completo com os cinco filmes de maior bilheteria:

  1. “O agente secreto” - R$ 6,66 milhões

  2. “Predador: terras selvagens” - R$ 5,7 milhões

  3. “O telefone preto 2” - R$ 1,86 milhão

  4. “Se eu não fosse Você” - R$ 1,52 milhão

  5. “O Natal da Patrulha Canina” - R$ 933,1 mil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

cinema filme-nacional kleber-mendonca-filho o-agente-secreto

