Filme brasileiro supera bilheteria de novo longa de franquia clássica

O cinema nacional está ganhando cada vez mais força nas bilheterias brasileiras. O filme “O agente secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, estreou na liderança, superando grandes produções internacionais. Lançado na última quinta-feira (6/11), o longa arrecadou R$ 6,66 milhões em seus primeiros quatro dias em cartaz.

A produção desbancou “Predador: terras selvagens”, que ficou em segundo lugar com R$ 5,7 milhões no mesmo período. Os dados, que confirmam o bom momento das obras brasileiras, foram divulgados pela empresa de monitoramento Comscore.

Ao todo, “O agente secreto” vendeu 273,9 mil ingressos no fim de semana de estreia. O número é expressivo, embora um pouco abaixo de outro sucesso recente, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, que levou 358 mil pessoas aos cinemas em seu lançamento, em novembro de 2024.

A trajetória do filme de Kleber Mendonça Filho começou antes da estreia oficial. O longa já havia sido exibido em festivais de cinema pelo mundo, incluindo o “Festival de Cannes”, e foi o filme escolhido para representar o país no Oscar. Contando essas sessões prévias, a arrecadação total do filme já chega a R$ 8,12 milhões.

Bilheteria do fim de semana no Brasil

A continuação do terror “O telefone preto 2”, em sua quarta semana de exibição, garantiu a terceira posição com R$ 1,86 milhão arrecadado.

Veja o ranking completo com os cinco filmes de maior bilheteria:

“O agente secreto” - R$ 6,66 milhões “Predador: terras selvagens” - R$ 5,7 milhões “O telefone preto 2” - R$ 1,86 milhão “Se eu não fosse Você” - R$ 1,52 milhão “O Natal da Patrulha Canina” - R$ 933,1 mil

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata