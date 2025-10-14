Venda de ingressos para pré-estreia de 'O agente secreto' começa na quinta

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Começa nesta quinta-feira (16/10) a venda antecipada de ingressos para a pré-estreia de “O agente secreto” em Belo Horizonte, que ocorre entre 21 de outubro e 4 de novembro (a data e o local ainda não foram definidos). A exibição contará com a presença dos atores Laura Lufési e Carlos Francisco.

O longa longa de Kleber Mendonça Filho foi exibido na capital mineira durante a cerimônia de abertura da 19ª Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH), em 23 de setembro. A sessão fez parte do périplo que o filme vem fazendo desde que estreou no Festival de Cannes, em maio deste ano.

O longa, que entra no circuito comercial brasileiro apenas em 6 de novembro, saiu da Croisette com a Palma de Ouro de Melhor Ator (Wagner Moura) e de Direção, para Kleber, além de vencer dois prêmios paralelos no festival: o Fipresci, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França.

Aplaudido por 18 minutos na Riviera Francesa, a produção vem ganhando destaque internacional em diversos festivais. Passou por Sidney (Austrália), Wroclaw (Polônia), Lima (Peru), onde recebeu os prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme pela Crítica Internacional, Telluride (EUA), Wellington (Nova Zelândia) e Melbourne (Austrália). Depois, voltou à França para ser exibido no Festival Cinéma Paradiso Louvre, em Paris.

De acordo com a Variety, revista norte-americana especializada em cinema, na próxima temporada de premiações do Oscar, “O agente secreto” tem chances de superar o sucesso de “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, que levou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro este ano.

A publicação aposta que a produção estrelada por Wagner Moura concorrerá às categorias de Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme no Oscar 2026. A mesma Variety apostou que Fernanda Torres levaria o Globo de Ouro de Melhor Atriz e, de fato, a brasileira ganhou o prêmio em janeiro deste ano, por “Ainda estou aqui”.

Maratona nos festivais

“O agente secreto” teve apenas uma exibição no Brasil, em agosto, no Palácio do Planalto, para o presidente Lula e convidados.

A partir da semana que vem, passará por festivais de cinema do país, começando por Recife, cidade natal do diretor e cenário da trama. Em seguida, será exibido em Brasília, Manaus, Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro.

O filme é ambientado em 1977, no Recife, durante a ditadura militar. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador e cientista que foge depois de ser jurado de morte por um oficial do regime militar.

Na capital pernambucana, ele se abriga na casa de uma senhora que acolhe perseguidos políticos e cidadãos marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.

Mais que retratar a perseguição política, o filme dá protagonismo a personagens muitas vezes esquecidos – fugitivos queer e mulheres negras compartilham suas histórias com Marcelo –, oferecendo visibilidade a narrativas silenciadas pela história oficial.

O elenco de “O agente secreto” conta também com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes e o ator mineiro Carlos Francisco, que foi um dos protagonistas de “Marte Um”. Em 2023, este longa do diretor Gabriel Martins foi indicado pelo Brasil para tentar uma vaga na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional.

