Ator da Globo faz postagem contra emissora e causa mal-estar nos bastidores

Uma postagem do ator Enrique Diaz gerou desconforto nos bastidores da novela "Três Graças", da TV Globo. O artista publicou uma montagem que ironizava um infográfico exibido pelo programa "Estúdio I", da Globonews, que apontava supostas conexões entre o presidente Lula e o banqueiro Daniel Vorcaro. A imagem foi removida poucas horas depois, mas não antes de provocar ruído interno na emissora.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da "Folha de S.Paulo", o mal-estar foi gerado sobretudo porque Diaz estabeleceu uma relação direta entre a Globo e figuras políticas. O ator está atualmente no ar como o Pastor Albérico na novela das nove.

Montagem com políticos da direita e logo da Globo

Na imagem divulgada pelo ator, nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cláudio Castro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG) apareciam ao redor do logotipo da emissora, com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, posicionado ao centro.

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Foto: Reprodução

A publicação trazia a frase "Agora, sim!" e ficou no ar por menos de 24 horas. Segundo a coluna, Diaz teria apagado o post depois que um colega o alertou sobre o impacto que a crítica poderia ter dentro da Globo.