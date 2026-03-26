Ator da Globo faz postagem contra emissora e causa mal-estar nos bastidores
Publicação de Enrique Diaz, no ar em 'Três Graças', ironizando programa da Globonews que utilizou powerpoint sobre caso Master provocou incômodo
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Uma postagem do ator Enrique Diaz gerou desconforto nos bastidores da novela "Três Graças", da TV Globo. O artista publicou uma montagem que ironizava um infográfico exibido pelo programa "Estúdio I", da Globonews, que apontava supostas conexões entre o presidente Lula e o banqueiro Daniel Vorcaro. A imagem foi removida poucas horas depois, mas não antes de provocar ruído interno na emissora.
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De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da "Folha de S.Paulo", o mal-estar foi gerado sobretudo porque Diaz estabeleceu uma relação direta entre a Globo e figuras políticas. O ator está atualmente no ar como o Pastor Albérico na novela das nove.
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Montagem com políticos da direita e logo da Globo
Na imagem divulgada pelo ator, nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cláudio Castro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG) apareciam ao redor do logotipo da emissora, com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, posicionado ao centro.
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A publicação trazia a frase "Agora, sim!" e ficou no ar por menos de 24 horas. Segundo a coluna, Diaz teria apagado o post depois que um colega o alertou sobre o impacto que a crítica poderia ter dentro da Globo.