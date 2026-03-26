Assine
overlay
Início Cultura
TELEVISÃO

Ator da Globo faz postagem contra emissora e causa mal-estar nos bastidores

Publicação de Enrique Diaz, no ar em 'Três Graças', ironizando programa da Globonews que utilizou powerpoint sobre caso Master provocou incômodo

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
26/03/2026 18:42

compartilhe

SIGA
×
O ator Enrique Diaz caracterizado como o personagem Albérico em 'Três Graças
Enrique Diaz, que interpreta o pastor Albérico em 'Três Graças', apagou publicação em que criticou programa da Globonews que associou Lula a Vorcaro crédito: Manoella Mello/Divulgação

Uma postagem do ator Enrique Diaz gerou desconforto nos bastidores da novela "Três Graças", da TV Globo. O artista publicou uma montagem que ironizava um infográfico exibido pelo programa "Estúdio I", da Globonews, que apontava supostas conexões entre o presidente Lula e o banqueiro Daniel Vorcaro. A imagem foi removida poucas horas depois, mas não antes de provocar ruído interno na emissora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da "Folha de S.Paulo", o mal-estar foi gerado sobretudo porque Diaz estabeleceu uma relação direta entre a Globo e figuras políticas. O ator está atualmente no ar como o Pastor Albérico na novela das nove.

Montagem com políticos da direita e logo da Globo

Na imagem divulgada pelo ator, nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cláudio Castro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG) apareciam ao redor do logotipo da emissora, com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, posicionado ao centro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foto: Reprodução

A publicação trazia a frase "Agora, sim!" e ficou no ar por menos de 24 horas. Segundo a coluna, Diaz teria apagado o post depois que um colega o alertou sobre o impacto que a crítica poderia ter dentro da Globo.

Tópicos relacionados:

ator critica lula postagem tv-globo vorcaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay