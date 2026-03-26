'Eles vão te matar' é a comédia de terror mais descontrolada do gênero

FOLHAPRESS - A comédia de terror está em alta nos cinemas. É uma oferta de filmes tresloucados, infestados de sustos, sangue jorrando, decapitações e criaturas nojentas. Mas até o público acostumado a esse show de horrores irá reconhecer: "Eles Vão Te Matar" é o mais descontrolado espécime do gênero. E é muito engraçado.

Kirill Sokolov dirigiu dois longas na Rússia, que define como filmes de humor violentos. "Morra!" (2018) e "Quem Vai Ficar com Masha?" (2021) trazem histórias de personagens com relações familiares que descambam para uma selvageria sangrenta. Sua estreia no cinema americano segue a mesma trilha.

"Eles Vão Te Matar" é, de forma resumida, a busca de uma mulher, Asia Reaves, pela irmã caçula, Maria. As duas sofrem abuso do pai, e Asia tenta matá-lo. Fugindo da polícia, ela entra numa vida de crimes, cumpre pena por alguns anos e, fora da prisão, tenta reencontrar a irmã.

Tudo isso é bem contado em menos de cinco minutos de filme. Logo o espectador vê Asia chegando ao novo emprego, como faxineira num edifício de alto luxo em Nova York. Também em poucos minutos, o roteiro fica claro. Asia descobriu que Maria está trabalhando ali, e o lugar tem um histórico misterioso de funcionários desaparecidos.

Asia mal tem tempo de desarrumar as malas. É atacada por cinco pessoas vestindo capas, capuzes e máscaras de porcos. Esses agressores armados vão ver que a moça tem outros talentos além dos requisitos de uma boa faxineira.

Anos de bandidagem e sobrevivência na prisão transformaram Asia em uma máquina de lutar. E a bagagem da nova funcionária veio repleta de armas. Então começa a infindável sequência de cenas de Asia fugindo pelo local e matando quem tenta pegá-la.

E ela mata alguns de seus perseguidores várias vezes. Se Asia não é o que os moradores do prédio esperavam, eles também são bem singulares. Todos são imortais. Ressuscitam rapidamente e têm a capacidade de regenerar qualquer parte do corpo que tenha sido cortada fora. Até a cabeça, que cresce novamente em poucos minutos.

Com o filme ainda nessa parte inicial, o enredo já é explicado. Há mais de um século, os moradores do edifício venderam a alma ao diabo para ganharem imortalidade. Em troca, precisam oferecer regularmente sacrifícios ao demônio.

Entendido o que está por trás dos desaparecimentos de funcionárias, só resta uma ação frenética e ininterrupta. Asia encontra Maria, e as duas precisam fugir, com todos os moradores do arranha-céu atrás delas. E partir daí é uma questão de ver como Kirill Sokolov vai preencher mais de uma hora de filme que ainda está por vir.

E, o que é incrível, o resultado é frenético e muito engraçado. As sequências parecem rascunhos de Quentin Tarantino para as cenas de banho de sangue de seus filmes. Mas aqui tudo é em ritmo vertiginoso e numa quantidade absurda. No orçamento do filme, tinta vermelha deve ter sido a maior despesa.

Asia é Zazie Beetz, conhecida por "Deadpool 2", "Coringa" e episódios de "Black Mirror". Maria é papel de Myha'la, que está no streaming como Harper Stern na série britânica "Industry". Aqui, em desempenhos com muita exigência física, as duas vão muito bem.





O elenco resgata duas atrizes que já tiveram fases mais populares em Hollywood. Patricia Arquette, de "Boyhood", interpreta a governanta que comanda todas as ações da seita. E Heather Graham, de "Se Beber Não Case", é uma das imortais satânicas e vive perdendo a cabeça, literalmente.

É inevitável comparar esse tipo de filme com a lógica dos videogames, que acostumaram gerações a enfrentar desafios com várias vidas à disposição. Asia tem encontros sucessivos com os imortais, e vai conseguindo sobreviver ataque após ataque, como se superasse as fases de um jogo.

A estreia nos cinemas de "Eles Vão Te Matar" deixa o circuito com dois expoentes desse terror cômico. O filme compartilha a mesma atmosfera de "Casamento Sangrento: A Viúva". Em comum, tratar matar ou morrer como coisas triviais e sem importância, desde que cada assassinato proporcione uma ousadia visual interessante ou engraçada.

"ELES VÃO TE MATAR"

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(EUA, 2026, 94 min.) Direção: Kirill Sokolov. Com Zazie Beetz, Patricia Arquette, Myha?la e Heather Graham. Classificação:18 anos. Estreia nesta quinta-feira (26/3) nos cinemas.