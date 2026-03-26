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Corpo de Nicholas Brendon, ator de 'Buffy', foi encontrado por amigo

Segundo médico legista, 'não havia sinais de crime e nada no local indicava que a morte não tivesse sido natural'; ator de 54 anos sofria de cardiopatia

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26/03/2026 15:48

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Brendon, porém, desistiu de atuar depois de dois anos na profissão, porque não suportava lidar com a política de Hollywood. Ele decidiu voltar a estudar e começou a fazer faculdade de medicina, mas também desistiu. Nessa época, trabalhou como ajudante de encanador, zelador de clínica veterinária, monitor de creche, garçom e assistente de produção do programa televisivo
Nicholas Brendon foi encontrado morto em sua casa, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (20/3) crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator Nicholas Brendon, morto na última sexta-feira (20/3), aos 54 anos, foi encontrado por um amigo que estava responsável por cuidar dele. A informação foi dada por Todd Zeiner, legista do condado de Putnam, em Indiana, em comunicado à imprensa dos Estados Unidos.

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Na ocasião da morte de Brendon, estrela de séries como "Buffy, a Caça-Vampiros" e "Criminal Minds", sua família divulgou um comunicado afirmando que o ator morreu enquanto estava dormindo, de causas naturais.

Agora, o legista americano afirmou que Brendon "morava sozinho e foi encontrado por um amigo de longa data que estava passando a noite com ele para prestar cuidados".

"As evidências indicam que o momento da morte havia sido muito recente. Investigadores estão analisando vídeos postados recentemente como possíveis evidências de doença prévia."

 Zeiner ainda disse que os familiares de Brendon relataram um histórico de problemas cardíacos. Há três anos, ele sofreu um ataque cardíaco e recebeu o diagnóstico de uma cardiopatia congênita. Ele também tinha síndrome da cauda equina – uma compressão das raízes nervosas na base da coluna lombar.

Não havia sinais de crime e nada no local indicava que a morte não tivesse sido natural, afirmou o legista. A causa da morte será determinada pelas autoridades americanas após a análise de exames que ainda estão pendentes, como a autópsia e os exames toxicológicos.

Em "Buffy", Brendon interpretou Xander Harris, o melhor amigo da protagonista, nas sete temporadas da produção, entre 1997 e 2003. Seu personagem, um típico nerd, ficou marcado na cultura pop por ajudar a redefinir esse estereótipo na TV. Ele seguiu trabalhando até 2021, em filmes como "Pinata - A Ilha da Sobrevivência" e "Rogai por Nós".

Nascido em Los Angeles, em 1971, Brendon pensava em ser jogador de beisebol, mas decidiu apostar na carreira de ator enquanto lidava com a gagueira -uma questão sobre a qual ele se tornaria um porta-voz depois, já no ar em "Buffy".

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Apesar do sucesso na TV, nos anos 2000 também chamou a atenção da mídia pelos seus problemas com o uso de drogas e tratamento da saúde mental. Em 2010, chegou a ser preso algumas vezes por vandalismo, dano ao patrimônio e lesão corporal grave contra a esposa.

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