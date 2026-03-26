Paul McCartney lança single que antecipa álbum previsto para maio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney lançou nesta quinta-feira (26/3) seu novo single. A música "Days We Left Behind", acústica e de pegada nostálgico, integra o novo disco do artista, "The Boys of Dungeon Lane", com lançamento marcado para o dia 29 de maio.

Na nova música, McCartney recorda a juventude em Liverpool, citando "bares esfumaçados e guitarras baratas", entre outras memórias, na letra. "Porque nada permanece igual/ E ninguém precisa chorar/ E ninguém tem culpa/ Pelos dias que deixamos para trás", ele canta.

"Days We Left Behind" foi lançada com um vídeo contendo a letra da canção e imagens antigas em preto e branco. Entre elas, há um registro de McCartney com John Lennon, seu amigo e antigo companheiro nos Beatles.

McCartney lançou o single em um programa de rádio da BBC, no qual fez comentários sobre a canção. "Compositores e escritores em geral – de onde mais vocês podem tirar inspiração além do passado?", ele diz no áudio. "Quer dizer, você pode usar o presente, mas ainda assim há muito do passado nisso. Então, enfim, isso é o passado, sabe – são muitas lembranças de Liverpool para mim, e isso inclui um pouco sobre o John no meio."

Ele também escreveu sobre a nova música em comunicado, dizendo que "sem dúvida, é uma canção de memórias para mim". "O título do álbum, 'The Boys of Dungeon Lane', vem de um verso desta música. Eu estava pensando exatamente nisso, nos dias que deixei para trás, e muitas vezes me pergunto se estou escrevendo apenas sobre o passado. Mas aí penso: Como posso escrever sobre qualquer outra coisa? São apenas muitas lembranças de Liverpool."

O cantor e compositor ainda comenta sobre um verso em que fala de "John [Lennon] e Forthlin Road, que é a rua onde eu morava". "Dungeon Lane fica perto dali. Eu morava em um lugar chamado Speke, que é bem operário. A gente não tinha quase nada, mas não importava porque todo mundo era ótimo e a gente nem percebia que não tinha muita coisa."

A faixa adianta "The Boys of Dungeon Lane", disco que McCartney fez com o produtor Andrew Watt. Será o primeiro álbum do cantor britânico desde "McCartney III", que saiu em dezembro de 2020 e foi produzido pelo próprio ex-Beatle durante a pandemia.

Com 14 faixas, o disco é apresentado como "seu álbum mais introspectivo até hoje, levando o ouvinte de volta ao início de tudo". "Essas novas canções extraordinárias mostram Paul escrevendo com rara franqueza sobre sua infância na Liverpool do pós-guerra, a resiliência de seus pais e as primeiras aventuras compartilhadas com George Harrison e John Lennon, muito antes de o mundo sequer ter ouvido falar da Beatlemania."

O texto ainda afirma que "assim como sua carreira, 'The Boys of Dungeon Lane' é musicalmente eclético e mostra Paul explorando uma variedade de instrumentos e estilos, demonstrando sua ampla musicalidade". "Há rock no estilo Wings, harmonias no estilo Beatles, grooves no estilo McCartney, intimidade discreta, narrativas guiadas pela melodia, canções sobre personagens – o fio condutor sendo Paul."





McCartney fez o disco em sessões em Los Angeles e Sussex espalhadas ao longo dos últimos cinco anos. A obra nasceu depois do encontro do cantor com Andrew Watt, em 2021. Além de álbuns pop recentes, como "Mayhem", de Lady Gaga, o produtor tem se destacado por produzir discos de veteranos do rock, casos de "Hackney Diamonds", dos Rolling Stones, e "Ordinary Man", de Ozzy Osbourne.

O texto de apresentação de "The Boys of Dungeon Lane" ainda dá detalhes do encontro de McCartney com Watt. "Enquanto dedilhava o violão durante a reunião, Paul se deparou com um acorde que nem ele mesmo -o compositor vivo de maior sucesso no mundo- reconheceu", diz o texto.

"Sem se deixar abalar e impulsionado por sua natureza experimental, Paul continuou alterando uma nota após a outra, até chegar a uma sequência de três acordes -que Watt sugeriu que gravassem. Dessa sessão nasceu a faixa de abertura do álbum, 'As You Lie There'. Encorajado por seu novo produtor, Paul desenvolveu a nova faixa, tocando a maioria dos instrumentos -muito no espírito de seu álbum de estreia solo de 1970, 'McCartney'."





Veja a lista de faixas de "The Boys of Dungeon Lane"

"As You Lie There"

"Lost Horizon"

"Days We Left Behind"

"Ripples in a Pond"

"Mountain Top"

"Down South"

"We Two"

"Come Inside"

"Never Know"

"Home to Us"

"Life Can Be Hard"

"First Star of the Night"

"Sailsman Saint"

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