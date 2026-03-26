Rosalía suspende show na Itália por intoxicação alimentar. "Tentei", disse

A cantora espanhola Rosalía foi obrigada a interromper um show em Milão devido a uma intoxicação alimentar, segundo imagens gravadas por fãs e publicadas nas redes sociais.

A artista de 33 anos, vencedora de um Grammy, se apresentava na quarta-feira (25/3) no Unipol Forum de Milão quando interrompeu o espetáculo para informar ao público que não estava passando bem.

"Tentei fazer este show. Desde o início, estou doente. Tive uma intoxicação alimentar forte", afirmou em inglês, segundo um vídeo postado no X. "Tentei insistir até o final, mas estou me sentindo extremamente mal. Estou vomitando ali atrás. Eu realmente quero dar o meu melhor, mas estou no chão", disse.

Depois de afirmar que tentaria continuar se a saúde permitisse, a artista enviou um beijo ao público e, com uma mão na barriga, abandonou o palco.

Rosalía, elogiada por sua versatilidade, estava em Milão como parte de uma turnê que começou na França no início do mês e que terminará em Porto Rico em setembro.

A cantora, que venceu o prêmio de melhor artista internacional no Brit Awards no mês passado, foi muito elogiada pelo seu quarto álbum, "Lux", lançado no fim do ano passado.

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O álbum contém letras cantadas em 13 idiomas.