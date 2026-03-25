João Lucas revela que viagens aumentam disposição sexual com Sasha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Lucas, 26, voltou a repercutir nas redes ao comentar a vida íntima com a esposa, a estilista Sasha Meneghel, 27, durante participação no programa "Sobre Nós Dois", do GNT, nesta quarta-feira (25).

No bate-papo com os apresentadores Marcelo Adnet e Sabrina Sato, o cantor disse que se sente mais disposto quando está viajando. "100%. Dá um negócio assim tipo: vou transar", afirmou, ao ser questionado por Adnet sobre o tema. Ele acrescentou que as viagens estimulam a vontade de inovar e experimentar situações diferentes.

Ao longo da conversa, João Lucas mencionou tentativas do casal de sair da rotina, incluindo uma experiência frustrada em um voo. "Teve uma viagem que a gente tava num avião com um banheiro melhor, que a gente foi tentar fazer isso, mas não deu certo", disse, após brincar com o excesso de exposição.

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Sasha reagiu com humor às declarações do marido. "Tá se expondo à toa", comentou. Em seguida, a estilista ponderou sobre preferências do casal: "A gente também tem um lado que a gente gosta de fazer num lugar limpinho".