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JUSTIÇA AMERICANA

Shia LaBeouf volta a ser acusado de agressão sexual contra a ex, FKA Twigs

Ator e cantora se relacionaram entre entre 2018 e 2019; ela declarou que se viu "em um ciclo abusivo", mesmo tendo visibilidade e rede de apoio

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ANAHI MARTINHO
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ANAHI MARTINHO
Repórter
25/03/2026 17:58

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O polêmico ator Shia LaBeouf, que recentemente fez uma imersão religiosa e responde a um processo da ex-namorada, estará no novo filme de Francis Ford Coppola, diretor da aclamada trilogia
Shia LaBeouf foi recentemente acusado de proferir insultos homofóbicos e cometer agressão, numa confusão em um bar em Nova Orleans crédito: Instagram Festival de Cannes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-separado de Mia Goth, Shia LaBeouf está sendo processado por outra ex-namorada. A cantora FKA Twigs, com quem ele se relacionou entre 2018 e 2019, protocolou nova ação contra ele por violência sexual.

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As informações são do TMZ, que teria tido acesso ao documento. Segundo a publicação, FKA Twigs afirma que o ex teria tentado silenciá-la no processo que eles enfrentaram anteriormente – e que acabou em acordo.

Em julho de 2025, o ex-casal entrou em acordo num processo anterior sobre violência doméstica e sexual. Em dezembro do mesmo ano, porém, o ator protocolou ação em segredo contra FKA Twigs, acusando-a de violar a cláusula de confidencialidade.

Os advogados da cantora rebatem que a cláusula de confidencialidade viola a lei californiana apelidada de Silenced No More (silenciadas nunca mais). A lei, de 2021, restringe o uso de acordos de confidencialidade em casos de agressão sexual.

Representantes da cantora afirmam que o ator pede uma "quantia exorbitante" de indenização pela suposta violação da cláusula, que não teria validade diante da lei.

"Decidi falar"

A suposta violação da confidencialidade se refere a uma entrevista da cantora ao "New York Times". Na época, ela falou que seu objetivo era alertar outras vítimas sobre os mecanismos de controle e manipulação usados por agressores.

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"Mesmo sendo uma artista com visibilidade e rede de apoio, eu me vi presa em um ciclo abusivo. Decidi falar para conscientizar", disse FKA.

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