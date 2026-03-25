Modelo mais velha do mundo morre aos 97

Daphne Selfe, reconhecida como a modelo profissional mais velha em atividade, morreu aos 97 anos.

A morte ocorreu em 21 de março, segundo um comunicado publicado no Instagram da modelo dois dias depois.

A filha dela, Rose Wordsworth, disse ao "The New York Times" que Selfe morreu em uma casa de cuidados residenciais.



A família afirmou que o último trabalho de Selfe foi em junho de 2025, em um evento ligado à Vogue. "Ela se ergueu em paz e com propósito em direção à luz, como só a modelo sensacional que havia nela sabia fazer, no sol de uma linda tarde de equinócio de primavera. Seu último dia de trabalho foi em junho passado, quando ela brilhou no almoço da Vogue no Royal Ascot Ladies Day. Que maneira de se despedir: moda, pessoas e cavalos... seus grandes amores", escreveu a família em um tributo no Instagram.

Há 142 anos, no dia 19 de agosto de 1883, nascia em Saumur, na França, Gabrielle Bonheur Chanel, nome que mais tarde se transformaria em um dos maiores ícones da moda: Coco Chanel. Los Angeles Times/Wikimédia Commons Sua trajetória moldou a revolução estética e cultural que ela acabaria por provocar no vestuário feminino do século XX com suas criações vanguardistas. Reprodução de Video Prime Vídeo Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar. Domínio Público/Wikimédia Commons Na adolescência, trabalhou como cantora em cafés, ocasião em que ganhou o apelido “Coco”, uma alusão à música “Qui qu’a vu Coco” Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Apesar da origem humilde, Chanel demonstrou visão de futuro e ousadia, decidindo abrir caminho em um universo até então dominado por convenções rígidas. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Em 1910, inaugurou sua primeira loja em Paris, a Chanel Modes, inicialmente dedicada à chapelaria. À época, ela passou a se tornar conhecida quando Gabrielle Dorziat, atriz de teatro, usou seus chapéus na peça “Bel Ami”. Domínio Público/Wikimédia Commons Dois anos depois, ela inaugurou uma loja na região da Normandia em que, além dos chapéus, vendia roupas, incluindo uma linha esportiva feita com o tecido de malha jérsei. Domínio Público/Wikimédia Commons No mesmo período, ela criou uma blusa com listras horizontais inspirada no uniforme da marinha, a marinière. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Em seguida, ela também apresentou um conceito inovador: peças femininas com linhas simples, confortáveis e sem espartilhos, libertando as mulheres do traje considerado opressivo. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Chanel defendia a elegância prática, que refletia a independência feminina em uma sociedade em transformação. torbakhopper /Wikimédia Commons Em 1918, ela comprou imóvel na rua Cambon, onde abriu a loja Chanel no térreo e que até hoje é um ponto turístico na capital francesa. Chris Waits/Wikimedia Commons Em 1921, ela lançou o Chanel Nº 5, primeiro perfume a levar o nome de uma estilista e até hoje um dos mais vendidos do mundo. Domínio Público/Wikimédia Commons Três anos depois, a estilista francesa lançou sua primeira coleção de maquiagem, com pós faciais e batons. Reprodução do instagram @chanelofficial Ao longo das décadas, Coco Chanel consolidou-se como sinônimo de sofisticação. Ela foi responsável por lançar o tailleur de tweed, a bolsa de alça de corrente e o pretinho básico, que se tornaram clássicos universais. Liu Wen Cheng /Wikimédia Commons A criação do tailleur de tweed, em 1956, é um dos símbolos da trajetória profissional de Chanel. Trata-se de um elegante conjunto de roupa feminino composto por um casaco e uma saia. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer A vida pessoal de Chanel foi marcada por romances, amizades influentes e também por controvérsias. Em especial, por sua ligação com figuras da elite europeia durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar das críticas, seu legado artístico permaneceu intacto. Domínio Público/Wikimédia Commons Ela teve envolvimentos amorosos com figuras influentes da época. O suposto caso com o compositor e pianista russo Igor Stravinsky foi retratado no filme “Coco Chanel e Igor Stravinsky”, que encerrou o Festival de Cannes de 2009. Reprodução do Flickr Marcel & Rrose in Infrathin Apesar da vida amorosa agitada, a estilista não se casou e nem teve filhos. Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida Outra produção cinematográfica conhecida que tem Chanel como tema é a cinebiografia “Coco Antes de Chanel”, em que a atriz Audrey Tautou - de “O Famoso Destino de Amélie Poulain” - encarna a estilista. divulgação Coco Chanel morreu aos 87 anos, em 10 de janeiro de 1971, em Paris, no famoso Hotel Ritz, onde viveu durante anos. A causa da morte foi um ataque cardíaco. Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida Sua influência atravessou gerações. Mais do que roupas, Chanel criou um estilo de vida: livre, prático e atemporal. Haute Couture News/Wikimédia Commons Hoje, a Maison Chanel segue como uma das marcas mais prestigiadas do mundo, e a estilista é lembrada como pioneira de uma moda que libertou as mulheres dos padrões de sua época e redefiniu o conceito de elegância. Pear285 /Wikimédia Commons Voltar Próximo



Familiares disseram que a trajetória dela seguirá como referência. "Ela vai continuar a inspirar, sempre e para sempre", completou a família.



Selfe foi reconhecida pelo Guinness World Records em 2023 como a modelo profissional mais velha do mundo. Ela trabalhou com grandes casas de moda e apareceu em revistas do setor.



Pausa na carreira

Nascida em Londres em julho de 1928, Selfe começou a modelar aos 21 anos, após entrar em um concurso. Ela venceu a disputa e, a partir daí, passou a receber propostas de trabalhos na área.



Ela deixou o mercado após se casar, em 1954, com Jim Smith, e priorizou a criação dos filhos. Ainda assim, fez trabalhos pontuais, como campanhas publicitárias e participações pequenas em filmes da franquia "007".



Depois da morte do marido, em 1997, Selfe voltou ao trabalho e desfilou na London Fashion Week. Pouco tempo depois, assinou com a agência Models 1, uma das maiores do setor em Londres.



Em 2017, ela disse que a fase mais bem-sucedida da carreira veio na velhice, quando assumiu os cabelos grisalhos. "Tive mais sucesso como modelo desde os 70 do que jamais tive quando tinha 20. Fiquei bem-sucedida quando abracei minha idade e fiquei grisalha. Isso me deixou mais marcante", contou em entrevista à BBC Three Counties Radio.

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Em 2015, Daphne lançou o livro de memórias "The Way We Wore: A Life in Clothes" ("Como Nos Vestíamos: Uma Vida em Roupas", em tradução livre). Na obra, ela relembra a relação com a moda e com as roupas ao longo da vida.

