Filha grávida de Gerson Breener enfrenta 18h de ônibus para velório em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grávida de oito meses, Ana Luísa Haas decidiu ir de ônibus para o velório do pai, o ator Gerson Brenner.

Ana Luísa diz que não conseguiu embarcar de avião por estar no fim da gestação. Em entrevista ao portal LeoDias, ela afirmou que não teve a liberação médica exigida pelas companhias aéreas para voar.

Ela optou então por ir de ônibus em trajeto estimado em 18 horas. "Tem sido muito complicado. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse nesse momento tão delicado (da reta final da gravidez). Estou morando no interior do Rio Grande do Sul há três anos, e antes disso sempre vivi e convivi com meu pai", disse.

"Conversei com a minha médica, com as companhias aéreas, não houve a autorização para viagem, mas eu preciso me despedir", disse Ana Luísa ao portal LeoDias.

Ela vai viajar acompanhada do marido. "Eu iria de qualquer jeito, de ônibus é um pouco menos burocrático e estou arriscando. Mas entendo o papel das companhias, complicado a responsabilização".

Ana Luísa deve chegar amanhã (25/3) cedo para o velório. Segundo ela, o seu ônibus sairia às 14h30 de hoje (24/3) de Porto Alegre.

O que acalma um pouco meu coração é que meu pai pode me ver grávida e receber a notícia

O ator morreu ontem aos 66 anos. Ele estava internado no Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo, desde o último dia 16 com um quadro de sepse.

Gerson Brenner teve duas filhas. Ana Luísa Haas, de 33 anos, é fruto do relacionamento com a modelo Ana Cristina Haas. Ele também é pai de Vica Brenner, de 27, do relacionamento com a modelo Denise Tacto.

O velório será realizado amanhã (25/3), das 9h às 12h, no Cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste de São Paulo. A esposa do ator, Marta Brenner, divulgou as informações por meio das redes sociais.

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Na sequência, o corpo será encaminhado para cremação, marcada para as 13h, no Crematório Vila Alpina.