Giulia Be e Conor Kennedy oficializam casamento civil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora brasileira Giulia Be oficializou o casamento civil com o advogado americano Conor Kennedy no início de março em uma cerimônia intimista realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. A união foi revelada pela artista nas redes sociais nessa segunda-feira (23/3).

Após a formalização, os dois participaram de um almoço reservado na casa de Robert F. Kennedy Jr., pai do noivo, advogado ambientalista e atual secretário de Saúde no governo de Donald Trump. O encontro reuniu apenas familiares próximos. Com o casamento, a cantora passa a adotar oficialmente o nome Giulia Marinho Kennedy em documentos.

Conor Kennedy pertence a uma das famílias mais tradicionais da política americana: ele é sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy. Reservado, o advogado mantém atuação ligada a causas ambientais e tem formação acadêmica em áreas como história, literatura e energia.

Apesar da união civil já oficializada, o casal prepara uma celebração religiosa maior para o Brasil. O casamento está marcado para 10 de outubro na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro, com expectativa de cerca de 600 convidados.

O evento promete reunir amigos, familiares e nomes do entretenimento, em uma cerimônia que deve misturar tradições brasileiras e americanas, algo que, segundo a própria cantora, tem sido um dos maiores desafios do planejamento.

"Está sendo uma onda muito grande, porque é uma grande confusão cultural, que estou muito animada para armar. Mostrar para eles o que é uma chapelaria com um chinelo Havaianas para a gente conseguir dançar até às 6 da manhã. Lá, os casamentos acabam muito cedo", contou à revista Quem.

Giulia e Conor se conheceram de forma virtual em 2021 e iniciaram o relacionamento à distância no ano seguinte. O noivado foi anunciado em agosto de 2024, quando o casal se mudou para a casa onde vivem juntos. Eles chegaram a anunciar uma grande festa no Brasil, inicialmente prevista para 2025 e depois remarcada, até chegar à atual data de outubro deste ano.

A relação entre os dois sempre foi mantida com certa discrição, apesar da visibilidade de Giulia Be na música pop brasileira. Conor, inclusive, já esteve em um relacionamento com a cantora Taylor Swift.

Giulia é conhecida por músicas como "Menina solta", "Se essa vida fosse um filme" e "(Não) era amor". Ela estreou como atriz no romance da Netflix "Depois do universo" (2022), interpretando a protagonista Nina, uma pianista que lida com lúpus.

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