Giulia Be: 'Menina solta' e, agora, sem dor de cotovelo

A cantora carioca Giulia Be, de 23 anos, não sabia que em 2019, quando lançou "Menina solta" – que escreveu despretensiosamente à beira da piscina –, sua carreira daria um salto. O que viria nos próximos anos também superou as expectativas da jovem que estava prestes a cursar direito e decidiu investir na música: ela apresentou o primeiro álbum de estúdio, "Disco voador". Ao Estado de Minas, a artista conta sobre essa "reviravolta" em sua vida e ainda deu detalhes de seu relacionamento, que inspirou o novo single "Matching tattoo".





CONEXÕES

A artista ainda lembra a conexão que passou a ter, principalmente, com as fãs. “As meninas chegavam falando: ‘ (A música) me ajudou a superar meu ex, um relacionamento tóxico que vivi’. Isso não tem preço, você saber que alguém consegue conectar com algo que você escreveu, com sua mensagem e transformar em cura”, afirma.





Foi nesse embalo que a artista lançou seu primeiro EP, chamado “Solta”, em 2020. “Sou a pessoa que pode ficar, muitas vezes, presa no meu pensamento. Esse EP foi um fogo de coragem que ascendeu no meu coração, aquilo era o primeiro esboço que eu poderia mostrar para o público como artista. Tenho muito orgulho”, aponta Giulia Be, que ainda reforça a importância de apresentar seu primeiro trabalho durante a pandemia: “Conseguia continuar fazendo música, lançar da minha casa e trazer algo verdadeiro em termos de conexão com as pessoas.”





O EP conta com seis músicas autorais, incluindo faixas que se tornaram sucesso, como a própria “Menina solta” e “Se essa vida fosse um filme”.

DRAMA NA NETFLIX

A partir deste primeiro projeto, a carreira de Giulia seguiu alavancando. Seu primeiro feat (“Inesquecível”) foi ao lado de Luan Santana. Ela seguiu trabalhando nos singles “LOKKO”, “Pessoa certa hora errada”, “2 PALABRAS” – todos estão no “Disco voador”.





Mas a artista também decidiu investir na carreira de atriz no drama romântico da Netflix, “Depois do universo” (2022), disponível na plataforma de streaming. No filme, Giulia interpreta a pianista Nina, que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo.





“A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos, junto a uma grande orquestra de São Paulo”. Essa é a sinopse do filme.





De acordo com Giulia, foi um desafio encarar este projeto no meio do processo de escrever um álbum. “Lancei o primeiro single, mas a Nina e o Gabriel entraram na minha vida, então foquei no filme. Era uma história pela qual me apaixonei, uma oportunidade de explorar e expandir minha carreira. Depois do filme, entrei novamente neste processo do ‘Disco voador’ para finalizar o álbum. Foi longo, mas acho que valeu a pena. Do início ao fim, mudei como ser humano e isso reflete nas músicas”, observa ela.





“O álbum conta uma história, é uma descoberta sentimental que vai passando pelos altos e baixos do amor e eventualmente termina novamente em ‘Matching tattoo’ acreditando no amor. Se não fosse romântico, não seria Giulia Be”, completa.

ROMANCE NA VIDA REAL

Por falar em romance, o novo single que a artista tem trabalhado é “Matching tatto”, inspirado em seu relacionamento que completou um ano em fevereiro com Conor Kennedy, de 28 anos, sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos EUA. “Como era algo tão pessoal, queria que fosse um presente para meu namorado. Escrevi essa música bem no começo do relacionamento e queria capturar esse sentimento de estar apaixonada, e a gente realmente acabou fazendo uma tatuagem depois, que é o clipe”, revela.





“Essa tatuagem foi muito importante para a gente. Ele foi para a guerra da Ucrânia no ano passado e toda vez que eu não podia falar com ele, ficava longe, tinha a tatuagem para me apegar. É um símbolo de proteção e amor que a gente queria ter para eternizar e me fez muito bem”, acrescenta ela.

ET DE VARGINHA

Agora, Giulia Be quer apresentar o álbum em turnê pelo país, que ainda não tem data para começar. Apesar disso, ela garantiu que terá espaço na agenda para shows em Minas Gerais, já que o álbum traz essa estética interplanetária e nada mais justo que visitar o estado do famoso ET de Varginha.





“Já é famoso no Brasil que os mineiros são gente boa, acolhedores. Tenho memórias muito legais e antigas que preciso atualizar dos meus shows em Minas”, diz. “Eu quase fui para Varginha fazer a capa do álbum (risos). Fiquei sabendo, inclusive, que tem várias estátuas de ET, umas coisas por aí. Na turnê, em Minas Gerais, temos que fazer uma excursão lá”, brinca.





FAIXAS





>> “BRASIL TÁ EM FESTA!”

>> “FBI”

>> A GNT N TA JNT”

>> “LOKKO”

>> “PLANETA MARTE”

>> “AVISO DE AMIGO”

>> “DESFICAVA”

>> “TEMPO”

>> “PESSOA CERTA NA HORA ERRADA”

>> “SHOW”

>> “PSI LO SABE”

>> “2PALABRAS”

>> “MATCHING TATTOO”





