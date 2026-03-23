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Fabiana Justus convida doador de medula para renovação de votos de 15 anos de casamento

Influenciadora entrou em remissão da leucemia após transplante em 2024 e sonha em conhecer o doador pessoalmente

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23/03/2026 21:42

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O novo vestido de noiva de Fabiana Justus foi comprado em Paris, França
O novo vestido de noiva de Fabiana Justus foi comprado em Paris, França crédito: @fabianajustus no Instagram

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano após entrar em remissão da leucemia, Fabiana Justus, 39, prepara a comemoração de um marco pessoal: a renovação dos votos de casamento com Bruno Levi D'Anconna, com quem está há 15 anos. A influenciadora tem dividido com os seguidores os bastidores da celebração e revelou, nesta segunda-feira (23), o desejo de contar com um convidado especial: o doador de sua medula óssea.

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Diagnosticada em 2024 com leucemia mieloide aguda, Fabiana entrou em remissão após um transplante realizado em março do mesmo ano, dois meses após descobrir a doença. O primeiro contato com o doador ocorreu apenas em setembro, por meio de uma chamada de vídeo, já que a identidade dele foi mantida em sigilo durante o processo.

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Agora, ela espera poder encontrá-lo pessoalmente na cerimônia. "Não sei se ele vai conseguir, mas eu o convidei como convidado de honra. Queria muito. Seria um sonho. Eu ainda não o conheci pessoalmente. Imagina que incrível tê-lo lá comemorando com a gente esse momento tão especial?", disse a filha do empresário Roberto Justus com Sacha Chryzman nos stories.

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O doador, um norte-americano, viajou dos Estados Unidos para realizar o procedimento. Na época em que ela conseguiu falar com ele pela primeira vez, Fabiana compartilhou a emoção com o público. "Eu não sei explicar o que estou sentindo. Só quis dividir porque vocês acompanharam todo esse processo e mandaram tanta energia maravilhosa", afirmou a recém-chegada de Paris, França, onde foi comprar um novo vestido de noiva.

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