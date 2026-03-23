Céline Dion deve voltar aos palcos após diagnóstico de síndrome rara
Cantora canadense fará série de shows na Paris La Défense Arena, entre setembro e outubro; em 2022, ela foi diagnosticada com doença neurológica e autoimune
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a apresentação na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris de 2024 cantando "Hymne à l'Amour", de Édith Piaf, Celine Dion se prepara para seu retorno aos palcos, na França. A notícia foi divulgada em um jornal franco-canadense e confirmada pela "Variety".
O retorno foi anunciado por meio de campanha de cartazes exibindo títulos de canções imortalizadas pela artista, como "Power of Love" e "Pour que Tu m'Aimes Encore".
Segundo as informações, Dion irá se apresentar na Paris La Défense Arena, recém-adquirida pela Live Nation, que já recebeu artistas como Taylor Swift, Rolling Stones e Kendrick Lamar. A cantora fará apresentações duas vezes na semana pelos meses de setembro e outubro.
Os shows na arena estavam marcados para 2020, mas foram adiados por conta da pandemia e, em 2022, a cantora foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida (SPR), doença neurológica e autoimune, que causa dores e rigidez muscular.
No documentário "Eu sou: Celine Dion", a artista fala sobre a luta contra a condição que a afastou dos palcos.