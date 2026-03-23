Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Céline Dion deve voltar aos palcos após diagnóstico de síndrome rara

Cantora canadense fará série de shows na Paris La Défense Arena, entre setembro e outubro; em 2022, ela foi diagnosticada com doença neurológica e autoimune

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
23/03/2026 17:45

compartilhe

SIGA
x
CÃ©line Dion â?? cantora canadense, nascida em 30 de marÃ§o de 1968, em Charlemagne (Quebec). Reconhecida por sua voz potente e emocionada, tornou-se uma das maiores intÃ©rpretes do pop internacional, com sucessos como â??My Heart Will Go Onâ? e â??The Power of Loveâ?. Vencedora de 5 Grammys, vendeu mais de 200 milhÃµes de Ã¡lbuns no mundo.
Celine Dion retomará as apresentações nos palcos a partir do próximo mês de setembro, em Paris crédito: ReproduÃ§Ã£o de VÃ­deo Fox New

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a apresentação na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris de 2024 cantando "Hymne à l'Amour", de Édith Piaf, Celine Dion se prepara para seu retorno aos palcos, na França. A notícia foi divulgada em um jornal franco-canadense e confirmada pela "Variety".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

O retorno foi anunciado por meio de campanha de cartazes exibindo títulos de canções imortalizadas pela artista, como "Power of Love" e "Pour que Tu m'Aimes Encore".

Segundo as informações, Dion irá se apresentar na Paris La Défense Arena, recém-adquirida pela Live Nation, que já recebeu artistas como Taylor Swift, Rolling Stones e Kendrick Lamar. A cantora fará apresentações duas vezes na semana pelos meses de setembro e outubro.

Os shows na arena estavam marcados para 2020, mas foram adiados por conta da pandemia e, em 2022, a cantora foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida (SPR), doença neurológica e autoimune, que causa dores e rigidez muscular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No documentário "Eu sou: Celine Dion", a artista fala sobre a luta contra a condição que a afastou dos palcos.

Tópicos relacionados:

cantora doenca palco volta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay