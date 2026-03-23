Orochi e MatteAfrodisiaco se envolvem em briga após relato de importunação

O rapper Orochi se envolveu em uma confusão durante uma apresentação no Rio de Janeiro. Vídeos obtidos por um portal de notícias mostram o artista em confronto com outros indivíduos ao lado do palco.

Segundo testemunhas, o desentendimento ocorreu na madrugada entre os dias 22 e 23 de março, em uma boate carioca, e teria começado depois que Orochi saiu em defesa de uma mulher que relatava ter sido importunada.

A mulher, segundo o Portal LéoDias, teria acusado o streamer Renato Azevedo, conhecido como MatteAfrodisiaco, de lançar bebida e gelo em sua direção, caracterizando importunação. Essa informação foi relatada ao rapper enquanto ele ainda estava no palco.

Ao tomar conhecimento da denúncia, Orochi teria reagido arremessando um copo de bebida na direção do streamer. A resposta de Renato Azevedo foi imediata, supostamente jogando um balde de bebida no cantor. Foi neste momento que Orochi, acompanhado de sua equipe de segurança, desceu do palco para iniciar a briga contra o streamer e seus acompanhantes.

O rapper Orochi e MatteAfrodisiaco foram procurados para se manifestar sobre o episódio, mas não houve retorno até o momento da publicação deste texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seu perfil, Renato Azevedo, com a cabeça enfaixada, afirmou que não assediou nenhuma mulher no evento e que a briga teria sido por outros motivos.