Festival de Arte Negra apresenta a versão Raízes

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Não uma, mas quatro ações vêm celebrando, desde outubro de 2025, os 30 anos do Festival de Arte Negra (FAN). A terceira etapa tem início nesta segunda-feira (23/3), com apresentações e encontros, todos com entrada franca, que irão até o próximo domingo (29/3), em 10 regionais de Belo Horizonte.



O chamado FAN Raízes começa às 18h de hoje, quando o Congado de Nossa Senhora do Rosário vai sair em cortejo de sua sede, no bairro Urca, em direção ao Centro Cultural Pampulha. O espaço também vai inaugurar a exposição “Baticum”, de Dimitri Torres, que criou um mural e em lambe que retrata uma cena do congado.



Ao longo dos próximos dias, haverá oficina de maculelê, cortejo de Moçambique, espetáculo teatral “Identidade ancestral”, shows de viola caipira com Marcos Catarina e Coletivo Violagoa e do cantor Tiocapone e encontro gastronômico, entre outras atividades.

O programa culmina no domingo, com roda de capoeira pela manhã, na Feira Hippie, e apresentação do Candombe Rosário dos Pretos, na Praça Gabriel Passos, no bairro Concórdia, na parte da tarde.



A programação foi montada a partir de chamamento público, explica Bárbara Bof, presidente da Fundação Municipal de Cultura, que realiza o evento, em parceria com o Instituto Periférico. “Temos repensado os festivais e que movimentos podemos tomar a partir do que escutamos ao longo dos anos”, diz ela.



Diversidade

“A celebração dos 30 anos do FAN nos mostrou a necessidade de celebrar as culturas que estão presentes nos territórios. Este programa veio de uma proposição dos agentes e coletivos. Nosso cuidado foi olhar para a diversidade da programação e dialogar com as regionais.”



O FAN Raízes é parte de um programa maior, o FAN Espiralar e a Cidade em Movimento. Com as ações divididas ao longo de nove meses – antes elas eram concentradas entre novembro e dezembro –, busca-se aprofundamento do debate e aumento da visibilidade do trabalho de artistas e grupos.



A última etapa da celebração será entre 11 e 14 de junho, no FAN Espiralar, que terá um caráter mais próximo ao das edições anteriores do festival, com shows de artistas daqui e de fora. A FMC acabou de lançar novo chamamento para artistas locais de múltiplas linguagens – as inscrições vão até 5 de abril.



Haverá atrações de fora de BH, que virão como convidadas. “Estamos cientes da importância da vinda de grupos nacionais e internacionais, mas nossa perspectiva é trazer outros olhares para o festival. É um convite mesmo para repensar toda a dimensão simbólica da arte”, diz Bárbara.



Se o formato atual será mantido para a próxima edição do FAN, prevista para 2028, só o futuro poderá dizer. “Estamos prevendo para o início do segundo semestre um grande seminário para discutir (se a edição atual) foi uma resposta ao que se desejava. Vamos entender, em diálogo com os artistas, o formato. O que queremos, fundamentalmente, é fazer um mergulho pelos territórios”, afirma.

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FAN RAÍZES

Desta segunda (23/3) a domingo (29/3), em vários espaços da capital mineira. Abertura a partir das 18h, com cortejo da Guarda de Congado da Urca, saindo da Rua Urca, 148, em direção ao Centro Cultural Pampulha (Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185). No local também haverá abertura de exposição de Dimitri Torres. Entrada franca. Programação completa no site.