Humorista Marquito fará nova cirurgia na coluna após acidente de moto

Internado há aproximadamente um mês, o humorista Marquito, de 65 anos, será submetido a uma nova cirurgia na coluna nesta segunda-feira (23/3), em São Paulo.

A informação sobre o novo procedimento foi compartilhada por sua esposa, Milva Maia, que também mostrou imagens do humorista no hospital. Segundo ela, a cirurgia será realizada na região cervical para reforçar a estrutura da coluna, após um primeiro procedimento já feito anteriormente.

"Ele vai hoje para o centro cirúrgico fazer uma segunda cirurgia na cervical. Ele fez uma na parte da frente, vai fazer na parte de trás. Essa cirurgia na cervical vai dar uma estrutura melhor para a coluna dele, porque a medula ficou bem machucada, inchada, e ele vai tirar aquele protetor de pescoço que está usando para segurar a coluna, do qual ele reclama muito", disse.

Milva também atualizou o estado de saúde do marido, destacando a evolução positiva mesmo diante do quadro delicado. "Os exames deles foram ótimos. Ele está se recuperando muito bem. Mesmo machucado, ele brinca, ele ri, o jeito dele de ser, né? Mesmo diante desse quadro, ele não perdeu o humor, a graça, a alegria e, principalmente, a fé".

Na última semana, ela revelou que o apresentador Ratinho visitou o amigo e comentou sobre a recuperação. Marquito segue na UTI, mas já conversa, realiza sessões de fisioterapia e apresenta movimentos em todos os membros.





De acordo com o boletim médico mais recente, o humorista está consciente e apresenta melhora clínica, mas permanece internado na UTI sem previsão de alta. Conhecido por sua participação no "Programa do Ratinho", Marco Antonio Gil Ricciardelli está hospitalizado desde o fim de fevereiro, após sofrer um acidente de moto na Zona Norte da capital paulista.

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Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e teve fraturas na coluna. Em razão do acidente, ele chegou a ficar em coma induzido, mas foi extubado e voltou a respirar sem aparelhos a partir de 1º de março.