João Gordo é detido com maconha no aeroporto de Confins

O cantor João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão e ex-apresentador da MTV e da Record, foi detido na manhã deste domingo (22/3) no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ele portava pouco menos de cinco gramas de haxixe e maconha.

A informação foi confirmada pela Polícia Federal. Segundo o órgão, João passava pela inspeção para embarcar de volta à São Paulo, depois de compromissos profissionais em Minas Gerais.

Por volta das 8h, quando a bagagem do cantor passava no raio-X, funcionários do aeroporto detectaram um isqueiro dentro da mala. O objeto que não pode ser embarcado dentro de bagagens de bordo ou despachadas.

Ao abrir a bolsa do cantor, os inspetores encontraram pouco menos de cinco gramas de haxixe e maconha, e chamaram os policiais que estavam de plantão no aeroporto.

Ainda segundo a Polícia Federal, João Gordo foi detido e encaminhado a uma sala onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado para seguir viagem.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que tomou conhecimento do registro de ocorrência. "Conforme apurado, foram localizadas, em bagagem, pequenas porções de substâncias semelhantes a maconha e haxixe, além de um acessório, sendo os materiais apreendidos."

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime previsto na legislação de drogas, e o autor foi liberado após os procedimentos, mediante compromisso de comparecimento à Justiça quando convocado.

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Em suas redes sociais, Gordo confirmou o ocorrido, acompanhado de emojis de caveira e da música "That's life", de Frank Sinatra, como quem já esperava o ocorrido.