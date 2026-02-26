Assine
ACIDENTE

Humorista Marquito, do SBT, está em coma induzido após acidente de moto

Marquito pilotava uma motocicleta quando teve um mal súbito. Ele está internado no hospital Nipo-Brasileiro

Marquito trabalha como humorista no SBT em diversos programas, especialmente no "Programa do Ratinho".
Marquito trabalha como humorista no SBT em diversos programas, como 'Programa do Ratinho' crédito: Reprodução/Redes sociais

O humorista Marquito, de 65 anos, sofreu um acidente de moto na tarde dessa quarta-feira (25/2). Integrante do "Programa do Ratinho", do SBT, teve um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto de sua residência. Ele trafegava pela região quando perdeu o controle da moto e caiu desacordado. 

Com o impacto, o humorista teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro.

Marquito foi colocado em coma induzido para realização de exames complementares, "procedimento padrão para garantir avaliação clínica completa", destacou a assessoria do SBT. A notícia foi dada pelo Portal Leo Dias e confirmada pela reportagem.

Durante a queda, Marquito teria atingido outra motocicleta. Mesmo envolvido no acidente, o condutor da outra moto, um enfermeiro, prestou os primeiros socorros imediatamente, realizando manobras de reanimação ainda no local e foi quem acionou o Samu.

