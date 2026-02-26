Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Sepultura lança, de surpresa, a primeira música do EP de despedida da banda

Música 'The place', de seis minutos, mostra a maturidade do grupo e poderia estar em qualquer um dos discos mais recentes da banda

Publicidade
Carregando...
JP
JOÃO PERASSOLO
JP
JOÃO PERASSOLO
Repórter
26/02/2026 13:34

compartilhe

SIGA
x
Da esquerda para a direita: Derrick Green, Paulo Xisto, Andreas Kisser e Greyson Nekrutman, os integrantes do Sepultura
Da esquerda para a direita: Derrick Green, Paulo Xisto, Andreas Kisser e Greyson Nekrutman, os integrantes do Sepultura crédito: STEPHANIE VERONEZZI/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs do Sepultura acordaram nesta quinta-feira (26/2) com uma surpresa -o primeiro single do EP de despedida da banda estava disponível nas plataformas de streaming e no Youtube da banda, sem anúncio prévio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"The Place", a nova faixa, combina partes lentas e melódicas com outras pesadas e enérgicas, e o vocalista Derrick Green alterna cantos limpos com guturais. A música de seis minutos mostra a maturidade do grupo e poderia estar em qualquer um dos discos mais recentes da banda. 

Ela é uma das quatro do disco final dos metaleiros, "The Cloud of Unknowing", um EP com quatro faixas gravado com o baterista Greyson Nekrutman a ser lançado no final de abril pelo selo Nuclear Blast. O músico americano, que tem tocado com a banda na atual turnê de despedida, substituiu Eloy Casagrande nas baquetas. 

O título do EP é inspirado pelo livro "Cloud-Hidden, Whereabouts Unknown", do escritor e orador britânico Alan Watts, que divulou filosofias orientais como o zen budismo e o taoísmo para o Ocidente no século 20.

Leia Mais

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A banda volta a fazer shows, para o que deve ser a sua última turnê, na segunda quinzena de março, na Austrália, antes de passar pelos Estados Unidos e, depois, Europa. Datas na América Latina ainda não foram anunciadas, mas espera-se que o grupo se apresente uma última vez em cidades do Brasil no segundo semestre deste ano.

Tópicos relacionados:

cultura musica rock sepultura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay