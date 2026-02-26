Sepultura lança, de surpresa, a primeira música do EP de despedida da banda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs do Sepultura acordaram nesta quinta-feira (26/2) com uma surpresa -o primeiro single do EP de despedida da banda estava disponível nas plataformas de streaming e no Youtube da banda, sem anúncio prévio.



"The Place", a nova faixa, combina partes lentas e melódicas com outras pesadas e enérgicas, e o vocalista Derrick Green alterna cantos limpos com guturais. A música de seis minutos mostra a maturidade do grupo e poderia estar em qualquer um dos discos mais recentes da banda.



Ela é uma das quatro do disco final dos metaleiros, "The Cloud of Unknowing", um EP com quatro faixas gravado com o baterista Greyson Nekrutman a ser lançado no final de abril pelo selo Nuclear Blast. O músico americano, que tem tocado com a banda na atual turnê de despedida, substituiu Eloy Casagrande nas baquetas.



O título do EP é inspirado pelo livro "Cloud-Hidden, Whereabouts Unknown", do escritor e orador britânico Alan Watts, que divulou filosofias orientais como o zen budismo e o taoísmo para o Ocidente no século 20.

A banda volta a fazer shows, para o que deve ser a sua última turnê, na segunda quinzena de março, na Austrália, antes de passar pelos Estados Unidos e, depois, Europa. Datas na América Latina ainda não foram anunciadas, mas espera-se que o grupo se apresente uma última vez em cidades do Brasil no segundo semestre deste ano.