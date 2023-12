Andreas Kisser e membros do Sepultura falam com orgulho do legado deixado pela banda após 40 anos



A banda de heavy metal Sepultura anunciou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8/12) sua turnê de despedida, que terá início em março de 2024, em Belo Horizonte. Com saudosismo e orgulho do legado, integrantes relembram trajetória da banda, destacando seu pioneirismo como aqueles que levaram o metal brasileiro a nível mundial.

O Sepultura foi fundado em 1984, em Belo Horizonte, por Max Cavalera (guitarra), Iggor Cavalera (bateria), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Wagner Lamounier (vocal), que na época eram adolescentes. No entanto, a formação ‘clássica’ da banda se deu apenas em 1987, com a entrada de Kisser e Max assumindo os vocais.

Leia também: Sepultura anuncia seu fim com turnê de despedida que vai passar por 40 países



Seus dois primeiros álbuns foram lançados pela Cogumelo Records, porém, ‘Beneath the Remains’, de 1989, foi lançado pela gravadora americana Roadrunner. O sucesso mundial da banda belo-horizontina foi consolidado em 1991, após o lançamento de ‘Arise’.

“A história do Sepultura é isso, a porta que abrimos e todo mundo que hoje pode passar por essa porta. Já trocamos de integrantes, trocamos de empresário, trocamos de gravadora e estamos aqui. Espero que legado seja esse”, conta Andreas Kisser.

O guitarrista também afirma que, apesar das mudanças na formação, chegar aos 40 anos de banda é uma ‘marca muito vitoriosa’. “Conhecemos todos os nossos ídolos, levamos o metal brasileiro para um lugar muito especial, incorporando elementos da música brasileira, o que colocou o Sepultura num lugar diferenciado em relação a outras bandas”, acrescentou Kisser.

Eloy Casagrande, atual baterista da banda, destaca a potência do grupo quando se trata de performances ao vivo, após anunciar novo disco:

“O Sepultura é uma banda de show, de tocar ao vivo, subir no palco, criar uma conexão com os fãs. Eu assisti shows do Sepultura antes de entrar na banda e pude conferir a potência que é no palco, a potência de cada um dos integrantes, então um disco ao vivo é ideal para celebrar esse momento”, explica.