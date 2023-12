A banda mineira de heavy metal Sepultura anunciou nesta sexta-feira (8/12) sua turnê de despedida. O primeiro show dessa série acontecerá em Belo Horizonte, no dia 1º de março de 2024, ano em que o grupo completa quatro décadas, no Arena Hall.

Ao todo, a turnê batizada de ‘Celebrating Life Through Death’, que, em português, é ‘celebrando a vida através da morte’, terá 18 meses de shows em 40 países.

“A própria carreira do Sepultura teve várias finitudes. Minha entrada na banda, a saída do Jairo, do Max, do Iggor, do Jean… Tudo isso são ciclos que se fecham e que se renovam. Exatamente por isso que a gente está aqui hoje, nesse momento tranquilo, sereno, consciente do que está fazendo. Não é um momento triste, é de celebração. Eu não queria ver o Sepultura acabar com uma briga dentro da banda, por exemplo”, explica Andreas Kisser.

Ao ser questionado se haverá algo especial no show na capital mineira, o baixista Paulo Xisto fez segredo. “Nós vamos começar [a turnê] onde começamos, em BH, vai ser o pontapé inicial, e surpresas virão pela frente”, diz o baixista.

Além de BH, Juiz de Fora, Brasília, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis também estão confirmadas para as primeiras datas.

O baterista Eloy Casagrande anunciou durante a conferência que também será lançado um disco ao vivo: “Serão 40 músicas gravadas em 40 cidades diferentes. Já começamos a fazer essas gravações em nossas últimas turnês”.

As músicas seguirão sendo gravadas durante a turnê de despedida e depois passarão por um período de curadoria, onde serão escolhidas as melhores versões, de acordo com a banda. O grupo promete um ‘vinil box’, com 40 músicas e material extra, como fotos, vídeos e documentário.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata