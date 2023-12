Roger Deff montou o repertório do show com faixas de sua "trilogia da periferia"

O rapper belo-horizontino Roger Deff lança seu terceiro disco solo, “Alegoria da paisagem”, neste domingo (10/12), às 11h, em show com entrada franca no Teatro Francisco Nunes. Sérgio Pererê, Adriana Araújo, Rodrigo Borges, Luciano Cuíca Play e Radical Tee são os convidados dele.

Rap, samba, funk e rock marcam a sonoridade deste trabalho, cujo foco é a alma da periferia. “Não falo da paisagem geográfica, mas do modo da população da periferia de ser e estar no mundo. Essas histórias não são cartões-postais”, diz o cantor e compositor.

Roger explica que sua música busca “a essência e o modo periférico de viver” – o que sempre foi validado pelo samba e pelo rap. “É um disco com o qual acabo homenageando meu bairro de origem, o Jardim Alvorada”, conta, referindo-se à comunidade da região Noroeste de Belo Horizonte.

Outro homenageado é Antonio Lúcio Dias, pai do rapper. “O disco tem a lembrança dele como um homem negro de periferia. A canção 'Amor pela quebrada' foi feita para as pessoas que cresceram comigo e cito meu pai, cujo apelido era Teodoro. Ele gostava do Jamelão”, revela.

Inspirado no patriarca fã do samba, “Alegoria da paisagem” é diferente dos outros álbuns de Roger Deff. “Está mais dentro da pegada da música popular brasileira”, diz ele.



Clube da Esquina

Uma das faixas é “No calor do dia”, com a participação de Adriana Araújo, destaque das rodas de samba de BH. “Também tem o Rodrigo Borges, sobrinho do Lô, fazendo conexão com essa coisa muito nossa, o Clube da Esquina”, diz Deff.

A faceta hip hop do álbum traz Radical Tee, um dos mais rappers mais antigos de BH, e X Câmbio Negro, veterano MC de Brasília e pioneiro do rap brasileiro.

O brasiliense X não participará do show de domingo. Mas vai subir ao palco o multiartista mineiro Sérgio Pererê, que não cantou no novo álbum de Deff, mas marcou presença no disco solo anterior dele, “Pra romper fronteiras” (2021), lançado depois de “Etnografia suburbana” (2019).

O repertório da apresentação trará faixas de todos os álbuns. “São discos que se completam”, comenta Roger Deff, ao analisar o que chama de sua “trilogia da periferia”.

O rapper vai se apresentar com Hamilton Jr (DJ), Edgar Filho (bateria), Ricardo Cunha (guitarra), Marcelo Kavalin (teclado), Luiz Prestes (baixo), Michelle Oliveira e Celton Oliveira (vozes). O show também comemora o lançamento em vinil de “Alegoria da paisagem”, gravado e mixado no Estúdio Giffoni, em Belo Horizonte.

ROGER DEFF

Lançamento do disco “Alegoria da paisagem”. Domingo (10/11), às 11h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Entrada franca.



OUTROS SHOWS EM BH



>>> JOOB E CELSO ADOLFO

A Jovem Orquestra de Ouro Branco (Joob) realiza dois concertos acompanhada do cantor e compositor Celso Adolfo. Neste sábado (9/12), às 20h, a apresentação ocorrerá no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7° andar, Centro de BH), com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla. O outro será realizado no domingo (10/12), às 18h, na Capela de Santana da Fazenda Pé do Morro, em Ouro Branco, com entrada franca.



>>> CÉLIO BALONA

O compositor, pianista e acordeonista Célio Balona faz show neste domingo (10/12), às 11h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Vai comemorar seu aniversário – ele faz 85 anos no próximo dia 17. O convidado é o tecladista Christiano Caldas. O repertório terá clássicos da MPB e composições de Balona. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados a partir das 10h. Informações: (31) 3308-4000.