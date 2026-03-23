LUTO NO CINEMA

Morre atriz de 'Superman' indicada ao Oscar

Valeri Perrine, que concorreu a Melhor Atriz por "Lenny" (1974), morreu aos 81 anos; ela enfrentou o Parkinson 'com leveza e sem reclamar', segundo amiga

23/03/2026 14:58

Valerie Perrine morreu aos 81 anos em Beverly Hills, Estados Unidos. crédito: Reprodução/Redes sociais

Valerie Perrine morreu aos 81 anos em Beverly Hills, Estados Unidos. A morte foi anunciada por uma amiga nas redes sociais. A informação foi divulgada pela revista "Variety" e confirmada em uma postagem de Stacey Souther no Facebook.

A amiga disse que Perrine enfrentou o Parkinson sem perder a leveza. "É com profunda tristeza que compartilho a notícia devastadora de que Valerie faleceu. Ela enfrentou a doença de Parkinson com coragem e compaixão incríveis, sem reclamar uma única vez. Ela foi uma verdadeira inspiração, que viveu a vida ao máximo e que vida magnífica foi essa. O mundo parece menos bonito sem ela", escreveu.

Ela também divulgou uma vaquinha para custear o funeral. "Por favor, considere doar, compartilhar e ajudar a divulgar o GoFundMe do funeral. O desejo final dela é ser sepultada no cemitério Forest Lawn, mas depois de mais de 15 anos lutando contra o Parkinson, as finanças dela se esgotaram. Vamos nos unir para tornar o último desejo dela realidade, ela realmente merece", afirmou.

A atriz recebeu o diagnóstico de parkinson em 2015. Perrine foi indicada ao Oscar de melhor atriz por "Lenny", cinebiografia de Lenny Bruce dirigida por Bob Fosse. O longa de 1974 teve seis indicações ao Oscar. Ela interpretou Honey Bruce, ao lado de Dustin Hoffman, que fez o personagem-título.

Em "Superman" e "Superman II", Valerie viveu Miss Teschmacher, namorada de Lex Luthor. A personagem aparece em uma cena decisiva do primeiro filme, quando ajuda o herói a escapar após ele ser enfraquecido por kryptonita.

Nos anos 2000, a atriz foi lembrada por uma participação em "Do Que as Mulheres Gostam". O filme de Nancy Meyers arrecadou US$ 374 milhões no mundo. Valerie também fez participações em séries como "Just Shoot Me!" e "Parceiros da Vida". A última aparição no cinema foi em 'Silver Skies' (2014).

