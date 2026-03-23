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Live-action de 'Moana' ganha trailer oficial

Com estreia prevista para julho deste ano, o filme tem The Rock como o personagem Mauí e Catherine Laga'aia dando vida a Moana

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Repórter
23/03/2026 18:49

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Cinema em 2026: 5 filmes mais aguardados que estreiam no ano
A adaptação live-action de Moana é uma das principais apostas da Disney e figura entre os lançamentos mais aguardados para 2026. crédito: Divulgação/ Disney Enterprises

A Disney divulgou nesta segunda-feira (23/3) o primeiro trailer da versão live-action de "Moana", nova aposta do estúdio em adaptações de suas animações. O filme tem estreia prevista nos cinemas para o próximo dia 9 de julho.

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Dirigido por Thomas Kail, vencedor dos prêmios Emmy e Tony pelo musical "Hamilton", o longa revisita a jornada da animação. Na prévia, Dwayne "The Rock" Johnson faz o papel de Maui, o semideus que acompanha a protagonista. Já Moana é interpretada pela atriz australiana Catherine Laga'aia.

O elenco inclui ainda John Tui como o chefe Tui, pai da protagonista; Frankie Adams no papel de Sina, mãe de Moana; e Rena Owen como a avó Tala. O roteiro é assinado por Dana Ledoux Miller e Jared Bush, que também trabalharam na animação original lançada em 2016.

A trilha sonora mantém nomes centrais do projeto original, com canções inéditas de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i e Mark Mancina.

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Lançada em 2016, a animação se consolidou como um dos maiores sucessos do estúdio, tornando-se referência dentro do catálogo e acumulando mais de 1,4 bilhão de horas assistidas no streaming da Disney. A sequência, "Moana 2", ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

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