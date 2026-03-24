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Morre Roberto Marquis, Guarda Juju de 'A Praça É Nossa', aos 83 anos

Carreira de Marquis foi pautada pelo humor, com participações em programas e filmes, como "Chico Anysio show" e "Ainda agarro essa zizinha"

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24/03/2026 14:17

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Roberto Marquis morreu nesta segunda-feira (23/3). A causa da morte não foi divulgada.
Roberto Marquis morreu nesta segunda-feira (23/3). A causa da morte não foi divulgada. crédito: Moacyr dos Santos/SBT

Morreu nesta segunda-feira (23/3), aos 83 anos, Roberto Marquis, humorista conhecido pelos personagens que encarnou no "A Praça É Nossa", do SBT. A informação foi confirmada pela emissora, em comunicado enviado à imprensa. A causa da morte não foi divulgada.

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"O SBT lamenta profundamente a morte de Roberto Marquis, que, entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao longevo Teobaldo e ao memorável Guarda Juju em A Praça é Nossa. Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanake e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores. Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo. Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso", diz a emissora em nota.

Prestes a completar 84 anos, no dia 30 deste mês, Marquis ganhou fama principalmente como o Guarda Juju. Além dele, integrarem seu repertório os personagens Tanaka e Osório.

O humorista tornou Juju uma das figuras mais emblemáticas da atração, após concebê-la originalmente para um comercial, nos anos 1970.

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Antes disso, Marquis já tinha carreira na TV Tupi, sempre pautada pelo humor. Participou ainda do "Chico Anysio Show" e do filme "Ainda Agarro essa Vizinha", dirigido por Pedro Carlos Rovai em 1974, e concebido após o sucesso do personagem Teobaldo, outro que Marquis havia criado para um anúncio publicitário.

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