Galã dos anos 1990, morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos

Morreu na noite desta segunda-feira (23/3) o ator Gerson Brenner, aos 66 anos. A informação foi divulgada por Marta Brenner, esposa do artista, ao portal Leo Dias. A morte ocorreu por volta das 19h no Hospital São Luiz, no Bairro do Itaim, em São Paulo, onde o ator estava internado.

Longe da atuação desde que foi baleado, Brenner podia ser visto na TV na reprise de "Rainha da Sucata", novela atualmente transmitida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo.

No dia 17 de agosto de 1998, o ator viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro quando foi vítima de uma tentativa de assalto. Bandidos espalharam pedras na estrada para forçar uma parada e, ao trocar o pneu do carro na SP-060, que conecta a rodovia Ayrton Senna à via Dutra, por volta das 4h da manhã, Brenner levou um tiro na cabeça. Desde então, ele enfrentava limitações físicas e cognitivas, incluindo dificuldades para falar, se locomover e se alimentar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No currículo do ator, além de "Rainha da Sucata", destacam-se novelas como "Kananga do Japão" (1989), em que estreou na Manchete, "Lua Cheia de Amor" (1990), "Perigosas Peruas" (1992), "Deus nos Acuda" (1992) e "Olho no Olho" (1993), todas na Globo. Atuou também em "Tocaia Grande" (1995), na Manchete, e nas minisséries "O Olho da Terra" (1997) e "Por Amor e Ódio" (1997), na Record, além de "Vira-Lata" (1996) e "Corpo Dourado" (1998), na Globo. A carreira de Brenner foi interrompida precocemente, aos 38 anos.