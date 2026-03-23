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MORTE CONFIRMADA PELA ESPOSA

Galã dos anos 1990, morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos

Longe da atuação desde que foi baleado, Brenner podia ser visto na TV na reprise de "Rainha da Sucata", novela atualmente transmitida pela TV Globo

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Repórter
23/03/2026 23:27

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O ator Gerson Brenner estava longe das novelas desde 1998
O ator Gerson Brenner estava longe das novelas desde 1998 crédito: Reprodução

Morreu na noite desta segunda-feira (23/3) o ator Gerson Brenner, aos 66 anos. A informação foi divulgada por Marta Brenner, esposa do artista, ao portal Leo Dias. A morte ocorreu por volta das 19h no Hospital São Luiz, no Bairro do Itaim, em São Paulo, onde o ator estava internado. 

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Longe da atuação desde que foi baleado, Brenner podia ser visto na TV na reprise de "Rainha da Sucata", novela atualmente transmitida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo.

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No dia 17 de agosto de 1998, o ator viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro quando foi vítima de uma tentativa de assalto. Bandidos espalharam pedras na estrada para forçar uma parada e, ao trocar o pneu do carro na SP-060, que conecta a rodovia Ayrton Senna à via Dutra, por volta das 4h da manhã, Brenner levou um tiro na cabeça. Desde então, ele enfrentava limitações físicas e cognitivas, incluindo dificuldades para falar, se locomover e se alimentar. 

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No currículo do ator, além de "Rainha da Sucata", destacam-se novelas como "Kananga do Japão" (1989), em que estreou na Manchete, "Lua Cheia de Amor" (1990), "Perigosas Peruas" (1992), "Deus nos Acuda" (1992) e "Olho no Olho" (1993), todas na Globo. Atuou também em "Tocaia Grande" (1995), na Manchete, e nas minisséries "O Olho da Terra" (1997) e "Por Amor e Ódio" (1997), na Record, além de "Vira-Lata" (1996) e "Corpo Dourado" (1998), na Globo. A carreira de Brenner foi interrompida precocemente, aos 38 anos.

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