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ÍCONE DO SAMBA

Martinho da Vila fará turnê de despedida pelo Brasil

Sambista subirá aos palcos ao lado da filha Mart’nália. Apresentações devem passar por diversas capitais e cidades da região Nordeste

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/03/2026 10:55

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Martinho da Vila vai se despedir dos palcos em 2026
Martinho da Vila vai se despedir dos palcos em 2026 crédito: Leo Aversa/Divulgação

O cantor e compositor Martinho da Vila vai se despedir dos palcos com uma turnê pelo Brasil. As informações são do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, e compartilhadas pelo perfil do artista. Martinho deve seguir o exemplo de nomes como Milton Nascimento e Gilberto Gil e deixar a vida de shows em grande estilo.

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Aos 88 anos, o sambista sobe ao palco acompanhado da filha, Mart’nália. Embora já tenham dividido apresentações anteriormente, esta será a primeira vez que os dois realizam uma turnê estruturada juntos.

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As apresentações devem ocorrer em diversas capitais, incluindo Belo Horizonte, Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Salvador (BA), além de outras cidades do Nordeste. A abertura está prevista para maio, com apresentações iniciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

As datas e os locais dos shows não foram divulgados ainda. Também não há informações de venda de ingressos ou apresentações fora do país.

Ícone da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Martinho da Vila ajudou a popularizar o samba-enredo e revolucionou o gênero ao lançar discos com produção sofisticada, como "Canta canta, minha gente". Ao longo da carreira, ele se tornou referência do samba brasileiro, com repertório reconhecido dentro e fora do país, incluindo sucessos como “Devagar devagarinho” e “Mulheres”.

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